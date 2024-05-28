Участница шоу «Пацанки» Александра Петрова избила молотком мужчину в Санкт-Петербурге, сообщают телеграм-канал Shot и РЕН ТВ.

Как пишет Shot, это произошло 26 мая на улице Народного ополчения. «Компания нетрезвых мужчин расслаблялась на лавочке у подъезде», а Петрова «высовывалась из окна и просила вести себя потише». «Но один из отдыхающих послал ее куда подальше и пригрозил торпедой», — пишет канал. После этого девушка «выскочила с молотком из подъезда, налетела на соседа, нанося [ему] удары по лицу, груди и спине».

Shot и РЕН ТВ опубликовали видео конфликта, сделанное камерой домофона. На нем видно, как мужчина у подъезда ругается с женщиной, находящейся за кадром. «Я в тебя торпеду запихаю», — говорит он. Женщина выбегает из дома и начинает бить его молотком и ногой.

Как отмечает Shot, пострадавшего госпитализировали, у него подозрение на сотрясение головного мозга. Однако РЕН ТВ опубликовал видео с ним, на котором он говорит, что ему хотели вызывать скорую, но он отказался. «Что там делать? Поболит и перестанет», — подчеркнул он.

Shot также пишет, что избитый написал заявление в полицию и что начата проверка. В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу сообщили, что собранные материалы передали в следственные органы. РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщает, что Петрову опросили отпустили.



По данным Shot, Петровой 26 лет, она участница третьего сезона шоу «Пацанки». Работает диджеем под псевдонимом Drugfox.

В феврале 2024 года суд в Петербурге арестовал экс-участницу шоу «Пацанки» Диану Янголенко по делу о покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 — п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ). По версии следствия, она «где-то приискала 6 граммов марихуаны с целью дальнейшего сбыта» и была задержана в доме на улице Толубеевской.