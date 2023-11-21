Житель Ярославской области Николай Оголобяк, осужденный на 20 лет колонии по делу о ритуальном убийстве четырех подростков в 2008 году, вышел на свободу и получил помилование после участия в военной операции на Украине. Об этом сообщил 76.RU отец Оголобяка.

Оголобяку 33 года, он должен был выйти из колонии в 2030 году. По словам отца мужчины, он полгода служил в отряде «Шторм Z» (под таким названием известны штурмовые отряды Минобороны).

«Он после ранения инвалид. Он ходит, но ранение было тяжелое. Пока никем не работает, восстанавливается. На СВО его вряд ли снова возьмут», ― заявил собеседник 76.RU.

По словам мужчины, Оголобяк вернулся из зоны боевых действий 2 ноября и живет в Дзержинском районе Ярославля с матерью. Издание направило запросы «в ведомства», относительно условий помилования Оголобяка. В Ярославском областном суде «Коммерсанту» сообщили, что не располагают данными о судьбе осужденного.

18 ноября «Московский комсомолец» рассказал, что в Ярославле «недавно начали встречать человека, крайне похожего на Николая Оголобяка», при этом мужчина попадался горожанам «постоянно под воздействием алкоголя». Издание утверждало, что это «тот самый Оголобяк». Он вышел на свободу, отбыв 15 лет срока, и рассказывал, что «подписал контракт и отправился в зону СВО», говорится в материале.

Отец Оголобяка в разговоре с 76.ru заявил, что про его сына пишут «полную чушь». «Ни за какой Волгой он не гулял, в черном не ходит, водку не пьет», ― сказал мужчина.

Дело о ритуальном убийстве

По делу об убийстве четырех подростков проходили восемь человек ― Константин Баранов, Николай Оголобяк, Алексей Чистяков, Антон Маковкин, Сергей Карпенко, Александр Воронов, Алексей Соловьев и Ксения Ковалева.

По версии следствия, в июне 2008 года они убили четырех учащихся ярославских колледжей ― Ольгу Пухову, Варвару Кузьмину, Андрея Сорокина и Анну Горохову. Убитым было по 15-16 лет. Подростков зарезали, их тела впоследствии расчленили, некоторые части тела изъяли и зажарили на костре.

Изначально предполагалось, что пропавшие подростки уехали на рок-фестиваль «Нашествие» в Тверской области. Части их тел, закопанные на пустыре за церковью Петра и Павла в Красноперекопском районе Ярославля, нашли 12 августа 2008 года.

В Следственном комитете говорили, что преступление было ритуальным, а обвиняемые «входят в неформальное молодежное объединение оккультной направленности, при этом сами же причисляют себя к сатанистам».

В 2010 году Ярославский областной суд приговорил участников группы к срокам от двух до 20 лет колонии. Фигурантов дела признали виновными в убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору, краже и надругательстве над телами умерших.

Самый большой срок получил Николай Оголобяк, который был единственным совершеннолетним на момент совершения преступления. Маковкина суд признал невменяемым и отправил на принудительное психиатрическое лечение. Оголобяк провел пять лет во Владимирском централе, затем отбывал срок в мордовской колонии, писала газета «Собеседник». Остальные фигуранты дела находятся на свободе.