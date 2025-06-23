В Северной столице завершил свою работу Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), традиционно собирающий представителей деловой и политической элиты со всего мира. Форум вновь подтвердил свою репутацию одного из крупнейших бизнес-мероприятий России, несмотря на сохраняющиеся глобальные вызовы.

На площадках форума прошли дискуссии по вопросам развития энергетики, трансформации мировой экономики, а также поисков новых точек роста и взаимодействия в условиях меняющейся геополитической конъюнктуры. Особое внимание участники уделили вопросам диверсификации рынков, устойчивости поставок и развитию финансовой инфраструктуры.

Среди гостей ПМЭФ был и предприниматель с международным профилем — Муртаза Али Лакхани, основатель и руководитель трейдинговой компании в энергетическом секторе.

В интервью российским СМИ он отметил высокий уровень организации форума и подчеркнул его значимость как площадки для открытого диалога и деловых консультаций.

«Я посещаю этот форум уже десять лет, и с каждым годом он становится более зрелым и эффективным. Это одна из лучших платформ для обсуждения ключевых вопросов в энергетике, банковском секторе и других сферах», — отметил Лакхани.

По его словам, компания продолжает вести бизнес в России, рассматривая страну как важный рынок с высоким потенциалом. Он также выразил уверенность в том, что экономическое сотрудничество, основанное на взаимных интересах, будет и далее развиваться, несмотря на сложную глобальную обстановку.

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Муртаза Али Лакхани — основатель и генеральный директор Mercantile & Maritime Group, международной энергетической компании, специализирующейся на торговле нефтью и нефтепродуктами, а также логистике и инфраструктуре.

Компания имеет опыт сотрудничества с рядом крупных игроков отрасли, включая «Роснефть».