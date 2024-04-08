Оперный и эстрадный певец, заслуженный артист России Евгений Кунгуров найден мертвым возле своего дома в центре Москвы. Об этом со ссылкой на источники сообщили телеканал «360» и телеграм-канал SHOT.

По данным SHOT, супруга Кунгурова получила от него сообщение, в котором он угрожал покончить с собой, пока ее нет дома. Примерно в 19:30 мск, когда артист перестал отвечать на звонки, женщина обратилась в службу спасения и вызвала полицию.

Как отмечает «360», спасатели прибыли к дому Кунгурова на Зоологической улице в Пресненском районе и обнаружили его мертвым. Источник издания утверждает, что артист покончил жизнь самоубийством. Сотрудники правоохранительных органов оцепили подход к подъезду дома для проведения следственных мероприятий.

По данным источника телеканала, у артиста были проблемы с психикой. На учете в государственной клинике он не состоял, наблюдался у частного психиатра, отмечает собеседник «360».

Как сообщает телеграм-канал Mash, супруги планировали развестись. Еще летом 2023 года вторая жена Кунгурова Ирина обратилась в Пресненский суд с иском о расторжении брака, но заявление вернули, поскольку оно было подано не по месту постоянной регистрации певца.

С первой женой Натальей Троицкой Кунгуров расстался в 2016 году. В браке с Ириной у Евгения родились сын и дочь.

Евгению Кунгурову было 40 лет. Он родился в городе Заречный Свердловской области, окончил Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского.

Слава пришла к артисту после участия в шоу «Голос», его наставником был Александр Градский. Позже певец участвовал и в других популярных музыкальных телепрограммах и конкурсах, в том числе в шоу «Один в один!». В последние годы вел телепрограмму «Романтика романса».

Кунгуров был постоянным солистом Калининградского музыкального театра и приглашенным солистом театра «Новая опера». Он являлся заслуженным артистом России, Чеченской республики и Ингушетии.