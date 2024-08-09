Участник военной операции на Украине, заключивший контракт с Минобороны, убил свою 23-летнюю супругу во время отпуска, который он проводил в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает «Нижний Новгород онлайн».

Знакомые девушки рассказали журналистам, что она подала заявление на развод и супруги должны были расторгнуть брак 9 августа.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном управлении СК по Нижегородской области.

«По данным следствия, 8 августа 2024 года в дежурную часть полиции обратилась подруга молодой женщины, которую она обнаружила в квартире дома по улице Окская набережная города Дзержинска Нижегородской области. Выехавшие на место происшествия сотрудники Следственного комитета России обнаружили молодую женщину, лежащую на полу с множественными проникающими ножевыми ранениями тела», — говорится в тексте официального сообщения.

По предварительной версии следствия, мужчина напал на жену в ходе ссоры «на почве ревности» и нанес несколько ей ножевых ранений, девушка скончалась на месте. Нападавший попытался скрыться с места происшествия на личном автомобиле, однако выехал на полосу встречного движения, где попал в смертельное ДТП.

Сотрудники регионального отделения ГАИ сообщили, что авария с участием автомобиля Renault, которым управлял мужчина, попала в ДТП на 4 км Нижегородского шоссе. Автомобиль двигался в сторону Московского шоссе, когда выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой Scania.

Удар оказался настолько сильным, что смял легковой автомобиль и опрокинул фуру, которую отбросило на несколько метров при столкновении. Водитель Renault скончался на месте до прибытия медиков.

По словам близкой подруги погибшей, девушка работала учителем начальных классов в местной школе №20. После того, как она перестала отвечать на сообщения и звонки, подруга решила приехать к ней домой, однако дверь квартиры была заперта.

Руководство школы, где работала девушка, выразило соболезнования ее родным и близким на странице в социальной сети «Вконтакте»: «Педагогический коллектив школы приносит соболезнования родным и близким Елизаветы!»