Суд в Адыгее приговорил к условному сроку участника боевых действий на Украине, который вступил в интимную переписку с 13-летней девочкой и трогал ее за бедра. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на приговор Майкопского гарнизонного военного суда.

Как отмечается в документе, с которым ознакомилось издание, речь идет о военном Магамете Датхужеве, который познакомился со школьницей в сентябре 2023 года в поселке Табачный.

Датхужев подвез девочку до дома и обменялся с ней номерами телефонов, после чего они примерно месяц общались в мессенджере на интимные темы. Мужчина с аккаунта под именем «Иван Иванов» просил свою собеседницу присылать снимки в нижнем белье, школьница в переписке называла его «Магой».

Первыми о переписке девочки с военным узнали ее одноклассницы, которые показали соответствующие скриншоты классному руководителю. После этого о связи дочери с военным узнала мать девочки, которая обратилась в полицию.

Школьница рассказала следователю, что при знакомстве сообщила Датхужеву, что учится в школе, но точного возраста не называла, а на предложение подвезти ее согласилась, поскольку дома надо было быть к десяти вечера. После того, как она вышла из машины Датхужева, тот «приобнял ее и погладил по задней поверхности бедра». Девочка прекратила общение с подсудимым «ввиду его пошлости в переписке».

Датхужев вину в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней не признал. В приговоре говорится, что потерпевшая выше военного и «выглядит значительно старше своего фактического возраста», из-за чего Датхужев думал, что она «уже достигла 14-летнего возраста».

Как отмечает издание, суд принял во внимание внешность и поведение школьницы, а также «незначительность времени» ее общения с Датхужевым. Помимо того, были учтены уровень образования подсудимого и отсутствие у него опыта общения с детьми. Суд пришел к выводу, что военный не думал, что девочке меньше 14 лет, и «умысел Датхужева при совершении развратных деяний был направлен на потерпевшую, как достигшую 14-летнего возраста».

Подсудимому также вменялось самовольное оставление войсковой части в ноябре 2023 года, вину в этом он признал. Суд учел смягчающие обстоятельства в виде контузии, добровольного заключения подсудимым контракта о военной службе и наличия у него медали Жукова. В результате Датхужева приговорили к 5,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и освободили в зале суда.