Россиянин Илья Раевский, причастный к убийству первого зампреда Центробанка и осужденный за хищение денег у банка, подписал контракт с Минобороны на участие в СВО, но на фронт так и не прибыл, утверждает РБК со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, проверку по этому поводу ведет Военная прокуратура Новгородского гарнизона Ленинградского военного округа.

О том, что Раевский завербовался на военную операцию, сообщил его представитель в Арбитражном суде Москвы на слушании дела о банкротстве ООО «Альянс» по иску Агентства страхования вкладов (АСВ). В доказательство была предъявлена выписка из приказа начальника пункта отбора на военную службу по контракту.

Из этого документа следует, что в марте 2024 года Раевский заключил годовой контракт с Минобороны и из отборного пункта в подмосковной Кубинке направился к месту прохождения военной службы. По запросу в рамках дела о банкротстве «Альянса» силовое ведомство сообщило, что контрактника назначили водителем взвода минометной батареи мотострелкового батальона воинской части в Луге (Ленобласть).

Внесенные в УК после начала СВО поправки освобождают заключившее контракт о прохождении военной службы лицо от уголовной ответственности. Арбитражно-процессуальный кодекс (АПК) обязывает суд приостановить производство по делу, где одной из сторон является участник боевых действий.

На основании информации о контракте Раевского судопроизводство было приостановлено в соответствии с действующим законодательством. Но конкурсный управляющий «Альянса» подал запрос в военную прокуратуру Новгородского гарнизона. В ноябре 2024 года оттуда пришел ответ, что на самом деле Раевский не участвует в боевых действиях в зоне СВО и при этом не был командирован в другие подразделения.

Хищение средств банка «Премьер Кредит»

Из материалов суда следует, что «Альянс» взял в «Премьер Кредите» деньги на покупку земли в Подмосковье под залог самих участков. Потом банк снял залог, землю выкупила родственница главы «Альянса», а в конечном итоге собственником стал Раевский.

Было возбуждено уголовное дело о хищении средств «Премьер Кредита», чью лицензию ЦБ отозвал еще в 2017 году. Фигурантами стали трое топ-менеджеров банка и Раевский. В октябре 2023 года Лефортовский суд Москвы признал их виновными. Раевский был приговорен к 5,5 года общего режима, но сразу же освобожден, поскольку сидел под стражей и домашним арестом с мая 2019 года.

При вынесении приговора суд удовлетворил гражданский иск АСВ на 1,1 млрд рублей. Эту сумму должны были поровну взыскать с четверых осужденных, но из-за предполагаемой отправки Раевского на СВО производство по иску приостановили.

Дело о мошенничестве

В мае 2024 года Никулинский суд Москвы начал рассматривать уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и хищении денежных средств (ст. 159 и ст. 160 УК), по которому проходят 30 фигурантов, включая Раевского.

Как и в деле «Премьер Кредита», речь идет о выводе средств из банка, который впоследствии обанкротился, — в данном случае это был челябинский банк социального развития «Резерв». АСВ тоже подало гражданский иск на возмещение 800 млн рублей.

Убийство первого зампреда Банка России

В сентябре 2006 года Андрей Козлов, занимавший пост первого заместителя председателя ЦБ, и его водитель были застрелены в Москве после футбольного матча между сотрудниками Центробанка. Приговоры по делу об этом убийстве были вынесены в 2008 году:

заказчик Алексей Френкель — 19 лет строгого режима,

посредники — Лиана Аскерова и Борис Шафрай — 13 и 14 лет строгого режима,

исполнители — Алексей Половинкин и Максим Прогляда — пожизненный срок и 24 года строгого режима,

передавший исполнителям деньги и оружие Богдан Погоржевский — 6 лет строгого режима.

Уроженец Винницкой области Украины Погоржевский единственный согласился сотрудничать со следствием и дал показания на остальных. Выйдя из колонии, в 2015 году он сменил имя на Илью Самуиловича Раевского и получил новый паспорт.