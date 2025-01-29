Смольнинский суд Петербурга вынес приговор фигуранту дела о массовой драке возле ТРЦ «Галерея» Ходжиакбарали Зайниддинову. По статье о хулиганстве (ст.213 УК РФ) ему назначено наказание в виде трех лет условного срока с испытательным сроком на два года, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Суд установил, что вечером 11 февраля 2024 года Зайниддинов вместе с друзьями (в деле они проходят как неустановленные лица) по «малозначительному поводу» напали на трех подростков. Зайниддинов изначально избил одного из них, нанеся ему не менее 14 ударов кулаком в лицо и туловище, в результате чего подросток упал на велосипедную стоянку, а потом перевалился через ее бортик. После этого подсудимый ударил по голове ногами другого подростка. Третьего избили друзья Зайниддинова.

«Зайниддинов вину признал, — говорится в сообщении пресс-службы. — [Он] освобожден из-под стражи в зале суда немедленно».

Поводом для массовой драки на входе в ТРЦ «Галерея» стал конфликт на фуд-корте внутри торгового центра, сообщали ранее в МВД. По данным полиции, кому-то из молодых людей не понравилось замечание за нецензурную брань. В итоге, уже находясь на улице, они подрались — нападавших было пятеро, а обороняющихся трое.

При этом мать одного из пострадавших подростков рассказывала «Фонтанке» другую версию. По ее словам, сначала к подросткам якобы подошел парень лет 14 и показал нож. «Те ответили, мол, у нас тоже есть. И только договорились о том, что все убирают ножи, подлетел один из взрослых уже из этой компании и просто ударил моего сына в лицо. Били очень сильно», — рассказала женщина.

Драка попала на камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, потасовка длилась около 30 секунд, после чего из ТРЦ выбежала охрана и задержала драчунов. Позже на место приехала полиция и отвезла участников драки в отдел. Всего было доставлено четверо несовершеннолетних и 22-летний молодой человек. 13 февраля в УМВД сообщили, что в отношении последнего возбуждено уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин, после того как история получила резонанс, взял ее под свой контроль.