Глава Карабудахкентского района Дагестана Махмуд Амиралиев предложил заключить контракт с Минобороны местным жителям, которые были поставлены на учет после массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Амиралиев напомнил мужчинам, что они имеют отрицательные характеристики, вынуждены постоянно находиться под контролем полиции и не смогут устроиться на работу в госорганы. Ограничения в трудоустройстве касаются не только их самих, но и их близких родственников.

По словам главы района, после контракта с Минобороны мужчин снимут с профилактического учета. Подобная мера уже были принята в отношении заключившего контракт жителя села Доргели, уточнил Амиралиев.

Вечером 29 октября 2023 года на территорию аэропорта Махачкалы ворвались протестующие против политики Израиля в секторе Газа. Причиной стало прибытие регулярного рейса из Тель-Авива. Участники акции искали евреев и пытались проверять паспорта у прилетевших пассажиров.

В поисках пассажиров, прилетевших из Израиля, мужчины пробили оцепление, взломали двери терминала и прорвались на место стоянки самолетов, говорится в материалах дела. По данным следователей, это привело к полной блокировке работы аэропорта.

По версии следствия, протестующие устроили массовые беспорядки, «руководствуясь мотивами национальной и религиозной ненависти» и «действуя по призыву организаторов».

По делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы были арестованы 140 человек, еще 1,2 тыс. участников беспорядков привлекли к административной ответственности.