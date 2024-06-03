На участников фестиваля «Хиппятник» в московском парке Царицыно напали неизвестные с перцовыми баллончиками, после чего «несогласованное» мероприятие разогнала конная полиция. Об этом сообщили портал MSK1.RU и телеграм-канал «Осторожно, новости».

По данным MSK1.RU, 1 июня в Царицыно прошел фестиваль «Хиппятник», участники которого самостоятельно, без организатора, в первый день лета собираются на полянах в парке.

Как отмечает портал, обычно это мероприятие проходит на определенной лужайке у Большого дворца. Однако в этом году на этом месте проводился «Инклюзивный пикник» для детей. В результате участники «Хиппятника» разместились на лавочках вокруг, а также на других полянах и холмах парка.

«Хиппятник», как пишут в соцсетях сообщества, — неформальное мероприятие, которое проводится уже более 40 лет «как традиция и как народное гуляние» в московском парке Царицыно. В первый день лета представители неформальных групп, среди которых рокеры, панки, хиппи, собирались на поляне у определенного дерева возле Большого дворца, где пели песни, играли на различных музыкальных инструментах, танцевали и общались.

По данным MSK1.RU, в этот раз на «Хиппятник» собрались порядка тысячи человек. Около 18:30 мск на место приехала полиция. Силовики объявили участникам мероприятия, что оно не является согласованным, а потому всем собравшимся нужно покинуть парк. По словам очевидцев, около метро участников встречи также разгоняли полицейские .

По информации «Осторожно, новости», до появления конной полиции неизвестные «с татуировками свастики» напали на некоторых участников мероприятия и облили их из перцовых баллончиков. От этого пострадали около пяти человек, пишет канал.

Одна девушка, которая приехала на «Хиппятник», получила ожог роговицы глаза второй степени, пишет «Подъем». Теперь она планирует написать заявление в полицию. Другой пострадавший, по данным портала, уже обратился в правоохранительные органы.

«Я встретила там своих знакомых — девочку, которая меня травила в больнице и ее подругу. Эту девочку я в то время сдала ее врачу, что вот, мол, буллинг, она скинхед. Они напали на меня. Мне залили в два подхода в глаза полный флакон перцовки и свалили. <…> Я была самой первой, на кого напали», — рассказала одна из пострадавших.

По словам очевидцев, во время мероприятия неизвестные «правые активисты» на почве неприязни вступили в конфликт с посетителями «Хиппятника» и применили перцовый баллончик. Один из собеседников рассказал «Подъему», что из-за возникшей ситуации полицейским пришлось вмешаться.

Весной в группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что в 2024 году «Хиппятник» не состоится. Причиной этого называлось ужесточение законодательства, в частности, появление статьи об организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, которое может привести к нарушению общественного порядка (статья 20.2.2 КоАП РФ). В конце мая сообщалось, что ежегодное место проведения будет перекрыто забором.

По словам одной из участниц «Хиппятника», мероприятие всегда было открытым и дружелюбным, и только в этом году все изменилось.

«Я сюда прихожу каждый год на протяжении более 30 лет! И здесь не только хиппи. Панки, рокеры — это было местом неформалов. Люди слушали музыку, пели. Всегда все проходило открыто и дружелюбно. Все кончилось. Заборы! Вот тебе и гостеприимство!», — отметила участница «Хиппятника».

По данным портала MSK1.RU, в событии принимали участие люди самых разных возрастов, а некоторые пришли целыми семьями — с родителями, а также бабушками и дедушками.