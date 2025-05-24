Житель Ингушетии Хасан Джандигов признан виновным в участии в «назрановской бандгруппе», которая совершала особо тяжкие преступления в отношении мирного населения и правоохранителей. Соответствующее решение принял Магасский районный суд республики, приговорив мужчину к 10 годам колонии строгого режима. Его защита оспаривает приговор в Верховном суде Ингушетии.

Джандигову вменяли ч. 2 ст. 208 УК РФ — участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет с ограничением свободы на срок от года до двух лет.

Следствие установило, что в 2012-2016 годах Джандигов входил в состав «назрановской бандгруппы» и занимался перевозкой других ее участников для совершения преступлений, а также принимал участие в терактах. В 2022 году на него завели уголовное дело по двум статьям:

о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ)

об организации незаконного вооруженного формирования (НВФ) и/или участии в нем (ч. 2 ст. 208 УК РФ).

До этого Джандигов уже имел судимость: в 2017 году его признали виновным в причастности к незаконному обороту огнестрельного оружия и приговорили к полутора годам колонии-поселения.

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), «назрановская бандгруппа» причастна к целому ряду преступлений террористической направленности, в том числе к убийствам сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц.

В 2011 году Магасский райсуд приговорил к четырем годам лишения свободы главаря «назрановской бандгруппы» Тимура Елхороева, признав его виновным в создании НВФ и обороте оружия. Следствие установило, что он с апреля 2009 года возглавлял незаконное вооруженное формирование, подчинявшееся лично одному из главарей северокавказского бандподполья Али Тазиеву по кличке Магас, который находился в федеральном розыске с 2004 года и был задержан летом 2010 года.

В 2012 году в Ингушетии были задержаны новый главарь назрановской бандгруппы Ахмедхан Аушев, а также ее активные участники Башир Мислауров и Зураб Дидигов. В материалах их уголовного дела говорилось, что они причастны к: