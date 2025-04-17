В одной из школ поселка Мирный в городском округе Люберцы ученик 2012 года рождения ударил учительницу молотком. Инцидент произошел во время урока, сообщает пресс-служба МВД.

Подросток напал на учительницу с молотком, когда она стояла спиной к классу и писала задание на доске. Нанеся удар, он выбежал из кабинета и скрылся. Полицейские оперативно нашли мальчика и доставили его в школу для дальнейшего разбирательства. Раненого педагога госпитализировали.

Телеграм-каналы Mash и Baza пишут, что инцидент произошел в школе №51 поселка Мирный. По данным Mash, 69-летняя учительница вела урок у пятого класса.

В Минобразования Подмосковья рассказали РИА Новости, что нападение совершил учащийся шестого класса. В ведомстве добавили, что проводится служебная проверка.

Как отмечает Mash, школьник якобы сидел за первой партой. Пока учительница стояла к ученикам спиной, он достал из портфеля молоток и ударил женщину по голове. По данным Baza, у мальчика был с собой нож, но он его не использовал.

После произошедшего несовершеннолетний «спокойно вышел из класса» и скрылся в лесу, утверждает Baza. Молоток он якобы выбросил в школе — его нашли, а от ножа избавился уже после выхода из учебного заведения — его пока не обнаружили.

Когда полиция нашла мальчика, он находился в «отрешенном состоянии». Правоохранители предполагают, что подросток мог готовить «большое нападение», передает Baza.

Как пишет телеграм-канал, в школе стоят рамки металлоискателя. По словам учеников, они часто пищат «из-за ключей и прочего», поэтому внимание на них «особо не обращают» и школьников обычно не досматривают.