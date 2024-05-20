Разрывы снарядов, грохот танков и передвижения пехоты в ходе конфликта на Украине — все это изменило пути миграции больших подорликов, редких птиц, занесенных в Красные книги многих стран. Боясь за свою жизнь, эти хищники почти перестали останавливать на территории Украины во время миграций, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Current Biology.

Воздействие на животный мир — одно из малоисследованных последствий украинского военного конфликта. Ученые из Университета Восточной Англии в соавторстве с учеными из Эстонского университета естественных наук провели первую оценку последствий боевых действий на Украине на миграцию птиц.

Объектом их изучения стал большой подорлик — редкая перелетная хищная птица, занесенная в Красные книги ряда стран, в том числе Латвии, Литвы, Польши, России, Украины.

Европейские ученые начали отслеживать пути миграции этих орлов, относящихся к семейству ястребиных, и гнездящихся в белорусском Полесье, еще в 2017 году, прикрепляя к птицам GPS-датчики. Обычно весенняя миграция птиц на север из Греции и Африки занимает 1-2 недели, полет проходит на высоте порядка 350 метров над территориями Молдовы, Румынии и Украины.

К началу марта 2022 года на территорию Украины успели залететь 19 из 20 окольцованных птиц, что позволило ученым отследить изменения в их путях миграции. Анализ треков показал, что в среднем маршруты птиц стали длиннее и менее прямыми — в среднем птицы пролетали на 85 км больше. Если до начала военных действий самки в среднем тратили на перелет 193 часа, то после начала — 246. У самцов время миграции изменилось со 125 часов до 181, они в среднем стали летать медленнее самок.

Особое внимание ученые уделили промежуточным остановкам, которые птицы всегда делали на территории Украины, чтобы отдохнуть, покормиться и попить воды. Обычно для этого они останавливались на несколько дней в трех местах — в районе Винницы, Ровно и Житомира. Анализ треков показал, что после начала конфликта значительно меньше птиц стало останавливаться в прежних точках отдыха, если в 2018-21 годы это делали 90% мигрирующих подорликов, то после начала конфликта лишь 30%. При этом некоторые точки отдыха, например в Украинском Полесье, вовсе перестали ими для этого использоваться. По словам авторов, основными факторами, беспокоящими птиц на фоне военных действий, являются разрывы боеприпасов, звуки от передвижения авиации и танков и нахождение множества солдат на территории возможных остановок птиц.

«Военные конфликты имеют широкое воздействие на окружающую среду, в том числе на поведение животных. Наше исследование дает первую количественную оценку этого, показав, как мигрирующие орлы совершают отклонения, чтобы избегать проявлений конфликта и проводить меньше времени для кормежки в местах остановки», — пояснил Чарли Рассел, соавтор исследования.