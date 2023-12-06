Древние египтяне не только поклонялись бабуинам, завозя их издалека и мумифицируя после смерти, но и занимались их разведением. Правда, жилось бабуинам в неволе нелегко — их плохо кормили и лишали солнечного света, говорится в исследовании, опубликованном в журнале PLoS ONE.

В течение почти полутора тысяч лет, с IX века до нашей эры до IV века нашей эры, древние египтяне с почтением относились к различным животным и мумифицировали их в религиозных целях. Среди них были и бабуины, которые на территории Древнего Египта не обитали и потому, как считалось, завозились из других регионов.

Команда бельгийских и французских ученых решила изучить скелетированные останки бабуинов, найденные в районе Габбанат эль-Куруд, в так называемой Долине обезьян к западу от города Луксор. Всего были исследованы останки как минимум 36 отдельных особей разного возраста, которые жили в 800-500-х годах до нашей эры.

Различные повреждения, деформации и аномалии развития костей указали ученым на то, что при жизни большинство животных страдали от плохого питания и недостатка солнечного света. Это обстоятельство говорит о том, что большинство бабуинов родились и выросли в неволе, а не были привезены издалека.

«Останки черепов показали, что среди всех возрастов — от детенышей до взрослых особей — присутствует небольшое преобладание самцов. Это, вкупе с многочисленными свидетельствами метаболических заболеваний, указывает на то, что для удовлетворения спроса была создана местная размножавшаяся популяция, — говорится в исследовании. — За исключением небольшого числа здоровых особей, которые скорее всего были привезены напрямую из дикой природы, похоже, большая часть животных родилась и выросла в неволе, страдая от хронической нехватки солнечного света и несбалансированного питания. Основными патологиями являлись рахитизм, повреждения черепа, лицевой области и челюстей».

При этом ученые отметили отсутствие травматических повреждений скелетов, что указало на отсутствие жестокого обращения с животными.

Аналогичная картина наблюдается и с останками бабуинов из других районов Египта — в том числе Саккара и Туна-эль-Гебель, что говорит о примерно схожем характере обращения с обезьянами во всех трех местах. Авторы надеются, что дальнейшие исследования зубов бабуинов позволят больше узнать об особенностях их кормления. Если из останков удастся извлечь ДНК, можно будет выяснить, в каких регионах ловили диких животных и каким образом их разводили в неволе. «Ряд коренных зубов, взятых для анализа изотопов стронция, в настоящее время изучаются, чтобы отделить аллохтонных (завезенных) особей от тех, кто родился на месте», — отмечается в статье.