Ужас и стресс, который люди испытывают, добровольно посещая всевозможные «комнаты страха», положительно влияет на их уровень иммунитета. Об этом говорится в исследовании ученых, опубликованном в журнале Brain, Behavior, and Immunity, в котором у добровольцев измеряли количество иммунных клеток после посещения «дома с привидениями».

Чувство страха и стресс — одна из фундаментальных реакций животных, позволяющая организму мобилизовать ресурсы и подготовиться к отражению атаки. Матиас Класен из Орхусского университета в Дании не первый год изучает физиологические реакции людей на чувство страха, которое они испытывают осознанно, например — в «комнатах страха».

В новом исследовании уже не в первый раз ученые провели эксперимент в «доме с привидениями», который расположен в датском городе Вайле. В нем приняли участие 113 добровольцев, 69 женщин и 44 мужчины, средним возрастом 30 лет, которые провели в доме в среднем 51 минуту.

Во время посещения аттракциона люди проходили в группах по 3-6 человек по комнатам, где перед ними неожиданно возникали клоуны-убийцы, разлагающиеся зомби, мясники в кровавых фартуках с бензопилой в руках, кровавые свиные маски. О пережитом каждым участником уровне страха ученые судили по частоте сердцебиения и субъективным ощущениям, о которых те сообщали в конце эксперимента.

Чтобы судить о характерных изменениях в составе крови, у всех добровольцев брали анализы непосредственно до, сразу после и спустя три дня после эксперимента. Ученых интересовала концентрация C-реактивного белка, который стимулирует иммунные реакции в организме (в крови здорового человека СРБ отсутствует или выявляется в минимальных количествах — прим.ред.), и количество иммунных клеток. Анализ показал, что в среднем уровень лейкоцитов у добровольцев снизился после посещения аттракциона.

«Мы выяснили, что общее число лейкоцитов уменьшается, что подтверждает гипотезу о том, что воспалительные процессы ослабляются в ответ на страх в развлекательной обстановке внутри всей когорты, — говорится в исследовании. — Эти результаты могут в действительности указывать на то, что страх, возникающий в развлекательных целях, может положительно влиять на иммунную систему, снижая уровень иммунных клеток и маркеров воспалительных процессов в крови».