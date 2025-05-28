Кошки способны узнавать своих хозяев по запаху, установили японские ученые, проследив за реакцией животных на образцы запахов хозяев и незнакомых людей. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале PLOS One.

Кошки и собаки — давние партнеры человека, живущие с ним тысячи лет, поэтому ученые пытаются исследовать все новые особенности их социального взаимодействие не только друг с другом, но и с людьми. Так, ранее была доказана способность собак считывать эмоциональное состояние хозяев по выражению лица или голосу.

Исследований кошек в этой области было меньше: так, было показано, что кошки могут считывать направление взгляда человека для поиска еды или игрушек. Известно, что при помощи запаха кошки могут отличать других кошек и общаться с ними. Однако одним из нерешенных оставался вопрос о том, могут ли кошки отличать по запаху своего хозяина. Ответить на этой вопрос экспериментально решили ученые из Токийского сельскохозяйственного университета.

В исследовании приняли участие 30 домашних кошек разного пола, 17 их хозяев и 8 человек, которые никогда не контактировали с испытуемыми кошками и их хозяевами. Всем животным предлагалось понюхать образцы запахов, взятых из-под мышек, за ухом, между пальцев ног их хозяев и незнакомых людей. Запахи были собраны в пластиковых трубках, третья, контрольная трубка не содержала запаха человека.

Выяснилось, что кошки значительно дольше нюхали трубки с запахом незнакомцев, чем своих хозяев или пустые трубки. Кроме того, кошки, как правило, нюхали чужой запах сначала правой ноздрей, а, принюхавшись — левой.

Ученые также опросили хозяев кошек на предмет особенностей характера их животных и общения с ними. Выяснилось, что самцы с невротичным характером чаще принюхиваются к запахам повторно, что не наблюдается у более спокойных самцов. При этом подобных отличий в поведении не наблюдалось у самок. По мнению ученых, эксперимент показал способность кошек определять знакомые запахи человека.

«Мы предполагаем, что кошки используют свое обоняние для распознавания человека. Вдобавок мы считаем, что обонятельное исследовательское поведение кошек связано с личными особенностями, и наблюдается латерализация левой и правой ноздри при фиксировании запахов» — говорится в исследовании.

По мнению ученых, кошки предпочитают исследовать незнакомые запахи правой ноздрей, это указывает на то, что какие задачи решают различные участки мозга. Ранее подобные обонятельные феномены были обнаружены у других животных, таких как собаки, рыбы и птицы.