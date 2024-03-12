Климат на Земле зависит не только от изменения ее орбиты вокруг Солнца, геологических явлений и антропогенного воздействия, но и от влияния Марса. К такому выводу пришли австралийские геологи, обнаружив в осадочных отложениях странную периодичность в 2,4 млн лет, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications.

В 1976 году ученые, анализируя глубоководные керны, впервые экспериментально показали наличие определенных периодов длительностью 10—100 тысяч лет в накоплении осадочного материала. Это стало подтверждением теории так называемых циклов Миланковича, связанных с тем, что периодические колебания орбиты Земли вокруг Солнца и ее оси вращения влияют на климат на нашей планете.

Помимо обнаруженных коротких циклов, длящихся 19, 23, 41 и 100 тысяч лет, названных «циклами Миланковича», астрономические расчеты предполагают наличие более длительных циклов в миллионы и даже в десятки миллионов лет. Ученые под руководством геолога Адрианы Дуткевич из Университета Сиднея проанализировали результаты глубоководного бурения пород, проводившегося на протяжении более полувека в сотнях различных районах на Земле, и связали скорость накопления осадочных пород в разные эпохи со скоростью глубоководных течений.

«Прекращение осаждения означает усиление глубоководных течений, в то время как накопление осадочных пород означает более спокойные условия. Комбинируя эти данные со сложным спектральным анализом, мы смогли выделить частоту в перерывах накопления на протяжении 65 млн лет», — пояснила Дуткевич.

Анализ множества проб показал, что усиление глубоководных течений происходило в прошлом с периодом 2,4 млн лет. Ученые считают, что этот период связан со взаимодействием орбит Марса и Земли. «Эти «великие циклы» включают связанные с орбитой периодичности в миллионы и даже десятки миллионов лет и связаны с изменениями в поступающей солнечной радиации и палеоклиматом. Цикл изменения эксцентриситета в 2,4 млн лет связан с прецессией перигелия Земли и Марса», — пояснили авторы исследования.

«Мы были удивлены, обнаружив эти циклы в 2,4 млн лет в данных глубоководных отложений. Единственное объяснение состоит в том, что они связаны с циклами взаимодействий Марса и Земли на орбитах вокруг Солнца», — считает Дуткевич.

«Гравитационные поля планет в Солнечной системе взаимодействуют друг с другом, и это взаимодействие, называемое резонансом, меняет эксцентриситет планет, то, насколько близка их орбита к круговой», — добавил соавтор работы профессор Дитмар Мюллер.

Ученые установили, что эпохи более теплого климата на Земле сопровождались перерывами в накоплении осадочных пород в океанах, что было вызвано более мощными глубинными течениями. Этот вывод оказался неожиданным для ученых, поскольку существующие модели и наблюдения предполагают, что Атлантическая меридиональная циркуляция — одно из наиболее важных течений Мирового океана — может вовсе прекратиться при потеплении климата из-за эффектов, связанных с таянием ледников.