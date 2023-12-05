Мыши пополнили список животных, способных узнавать себя в зеркале, выяснили американские ученые. Правда делать они это могут с рядом оговорок, говорится в статье, опубликованной в журнале Neuron.

В 1970 году психолог Гордон Гэллап разработал специальный тест, позволяющий определить, способны ли животные узнавать себя в зеркале. Изначально тест опробовался на шимпанзе — во время сна им наносили краской метку в такое место, где ее можно заметить, только глядя в зеркало. Животные замечали краску и пытались ее стереть. Основываясь на этих наблюдениях ученый разработал метод, в настоящее время называющийся зеркальным тестом.

Сегодня известно, что зеркальный тест способны пройти все гоминиды (в том числе человек начиная с 18 месяцев), дельфины, слоны, сороки, некоторые рыбы и даже муравьи. Это говорит о высоких когнитивных способностях различных видов животных.

Теперь же ученые под руководством Такаси Китамуры из Юго-западного медицинского центра Техасского университета заставили пройти этот тест мышей. Для этого они наносили на затылок зверькам краску и помещали к клетку, одна из стен которой была зеркальной.

Поскольку нанесенная краска может также создавать тактильные ощущения, в эксперименте использовались мыши с черной шерстью, которым наносились пятна как белой, так и черной краской.

Эксперимент показал, что черные особи с белой краской чаще останавливались у зеркала и чаще приводили себя в порядок, пытаясь оттереть пятно на голове. Однако выяснилось, что тест мыши проходят лишь при выполнении нескольких условий. Во-первых, они должны быть привычны к зеркалам, во-вторых пятно должно быть белым и достаточно крупным. Кроме того, мыши не реагируют на зеркало, если до этого не социализировались и не видели, как выглядят их сородичи.

«Мышам нужны значительные внешние сигналы, чтобы пройти зеркальный тест — нам пришлось сильно красить им голову чернилами, и тогда тактильные ощущения от чернил как-то позволяли животному выявлять краску на голове через отражение в зеркале, — пояснил автор работы Дзюн Йокосе.—Шимпанзе и человеку не нужны для этого дополнительные стимулы».

Ученые выяснили, что за узнавание себя в зеркале у мышей отвечают CA1 нейроны гиппокампа — когда исследователи выборочно «отключали» работу этих нейронов, мыши переставали умываться перед зеркалом. Кроме того, именно эти нейроны активировались, когда мышь наблюдала представителей той же линии, а потому выглядевших похожим образом мышей, и не возбуждались при взгляде на других мышей белого цвета. Более того, выяснилось, что у мышей, выращенных в изоляции, которые не имели возможности видеть похожих животных, эти нейроны вообще не проявляли активности.

«Это соответствует ряду прежних исследований человека, которые показали, что некоторые клетки гиппокампа активируются не только когда человек видит себя, но и когда люди смотрят на похожих на себя, например, на родителя», — пояснил Китамура.