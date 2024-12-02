Океанов воды на Венере нет и никогда не существовало, а значит и не было форм жизни, требующих наличия жидкой воды. К такому выводу пришли ученые в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

При взгляде с большого расстояния Земля и Венера могли бы показаться наблюдателю планетами-близнецами: обе они имеют сравнимый радиус, плотную атмосферу и твердую поверхность. Но посланные к Венере миссии и наблюдения с телескопов показали, что условия на ней не сравнимы с земными и потому исключают наличие на ее поверхности жизни в настоящее время — гигантское давление, отсутствие жидкой воды и средняя температура порядка 500°C. Несмотря на это, в течение десятилетий многие астрономы допускали, что так было не всегда, и на поверхности планеты в прошлом могла существовать жидкая вода, а значит — и жизнь.

Существуют две основные гипотезы, объясняющие эволюцию Венеры с момента ее формирования 4,6 млрд лет назад. Первая предполагает, что изначально условия на планете были вполне умеренными и достаточными для сохранения на поверхности жидкой воды, однако взрывной парниковый эффект, возникший из-за мощного вулканизма, сделал планету горячее и суше. Вторая гипотеза предполагает, что Венера изначально сформировалась сухой и горячей, и жидкая вода никогда не присутствовала на ее поверхности. Как было на самом деле, до недавнего времени сказать было нельзя — в отличие от Марса, где сохранились следы древних водоемов, поверхность Венеры обновилась порядка 300 млн лет назад и не сохранила следов древней геологической истории.

Чтобы ответить на этот вопрос, ученые под руководством Терезы Константину из Кембриджского университета решили оценить темпы, с которыми в атмосфере Венеры разрушаются молекулы воды, углекислого газа и карбонилсульфида. Поскольку вулканизм на Венере продолжается, и эти вещества восполняются в атмосфере за счет вулканов, таким образом можно проанализировать внутренний состав недр планеты. Для решения задачи ученые использовали численную модель ARGO, которая просчитывает свыше 6600 термохимических и фотохимических реакций в атмосфере, в том числе молекул на основе кислорода, углерода, водорода, серы, натрия, хлора и других.

Известно, что на Земле большую часть (96%) вулканических выбросов составляет водяной пар. Проведенные расчеты показали, что на Венере на долю воды приходится лишь не более 6% вулканических выбросов. Это означает, что ее недра, то есть источник магмы, которая выделяет вулканические газы, чрезвычайно сухие. «Эти результаты показывают, что на Венере , скорее всего, никогда не было условий, подходящих для конденсации океана», — приходят к выводу ученые, добавляя, что из этого следует невозможность существования на планете в прошлом форм жизни, основанных на жидкой воде.

«Мы не узнаем точно, может ли на Венере поддерживаться жизнь, пока не отправим в конце этого десятилетия к ней зонды, — пояснила Константину. — Но, учитывая, что на ней скорее всего не было океанов, сложно представить себе, чтобы на Венере когда-либо обитали похожие на земные формы жизни, которым необходима жидкая вода».

Тем не менее, как минимум один положительной вывод у этого исследования есть. Ученые уверены, что подобные Венере экзопланеты следует исключить из кандидатов, на которых ученые допускают найти жизнь в будущем.