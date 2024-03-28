Тексты песен западных исполнителей за 40 лет в среднем стали проще и агрессивнее. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие свое исследование в журнале Scientific Reports.

Чтобы понять, как эволюционировали за последние десятилетия тексты песен популярных исполнителей, австрийские и немецкие ученые обратились к массиву текстов англоязычных певцов, которые собирает сервис LFM-2b. Всего различными способами было исследовано 12 тыс. текстов англоязычных исполнителей в пяти стилях — рэп, кантри, поп, R&B и рок (примерно 2400 песен на каждый жанр), выпущенных в период с 1980 по 2020 год.

Проанализировав множество параметров, среди которых повторяемость текстов, повторяемость отдельных строк, отношение числа припевов к остальной песне, ученые пришли к выводу, что в целом тексты песен становятся проще, и число разных слов в них с годами уменьшается, особенно это заметно для таких стилей, как рэп и рок. При этом был выявлен целый ряд отдельных тенденций в эволюции текстов. Так, было отмечено увеличение частоты встречаемости длинных слов из трех и более слогов в песнях рэп-исполнителей с 1980 года.

Однако, несмотря на рост использования длинных слов в песнях рэп-исполнителей, общее увеличение повторяемости текстов среди разных стилей приводит к тому, что песни становятся проще. По мнению ученых, этот тренд к упрощению текстов может быть связан с изменением в характере потребления музыкальной продукции, в частности — песни чаще стали прослушивать в качестве фоновой музыки.

Использование эмоционально положительных и отрицательных слов отмечено в рэпе, а в R&B, поп и кантри -текстах растет число только отрицательно заряженных слов.

«Несмотря на несколько противоречивых выводов, касающихся сложности и понятности рэпа и рока в сравнении с поп и R&B, интерпретация песенной лексической компоненты, структуры и рифмы для всех исследуемых жанров в общем показала, что со временем тексты становятся проще. Это видно в снижении словарного разнообразия в таких особенных стилях, как рэп и рок, и общем росте повторяемости во всех стилях. Помимо этого, тексты становятся более эмоциональными в рэпе и менее позитивными в R&B, поп и кантри. Также мы наблюдаем тренд в сторону большей озлобленности текстов во всех стилях», — говорится в исследовании.