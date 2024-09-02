Самородки чистого золота формируются в земной коре во время землетрясений и ключевую роль в этом процессе играет электричество, генерируемое кварцем. К такому выводу пришли австралийские ученые в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience.

Геологи давно обратили внимание на то, что очень часто золотые самородки встречаются внутри кварцевых жил — на подобные геологические структуры приходится до 75% всего добытого в мире золота. Кварц — уникальный в своем роде минерал на Земле, который встречается в больших количествах и обладает пьезоэлектрическими свойствами — способностью генерировать электрический заряд под действием механической деформации.

Ученые под руководством Кристофера Войси из Университета Монаша (Австралия) решили экспериментально выяснить, как пьезоэлектрические свойства кварца способствуют формированию золотых самородков.

Для этого они провели в лаборатории эксперименты с 12 пластинами кварца, помещенными в золотосодержащие растворы и запечатанными в герметичные контейнеры. Для имитации землетрясений, происходящих в земной коре, с помощью специальных актуаторов к пластинам прикладывались механические нагрузки с частотой 20 Гц. Эксперименты показали, что зарядов, генерируемых кварцем в результате сжатия, достаточно для осаждения золота и золотых наночастиц из раствора на поверхности минерала.

«Мы показали, что если жидкость содержит какое-то количество наночастиц золота, преимущественно они будут осаждаться на поверхностях кварца, выступающих в роли электродов, и расти по мере деформации», — говорится в исследовании. Таким образом, считают ученые, землетрясения выступают важным фактором, помогающим формированию золотых самородков в коре Земли. Они предполагают, что золотосодержащие растворы проникают в трещины кварцевых жил, а электрические поля, возникающие во время подземных толчков, заставляют золото осаждаться и создавать самородки.

При этом эксперименты показали, что после отложения первых частиц золота последующие деформации заставляют частицы золота откладываться все новыми слоями — это объясняет, как в толще Земли могут образовываться большие самородки золота.