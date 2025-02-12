Конфликт в Украине и закрытие российского воздушного пространства привело к необходимости облетать его самолетам западных авиакомпаний. Ученые установили, что это привело к росту авиационных выбросов парниковых газов на 1%, говорится в статье, опубликованной в журнале Communications Earth & Environment.

Для экономии топлива авиакомпании всего мира оптимизируют маршруты своих рейсов иногда за несколько часов до отправления, например, исходя из направления ветра по маршруту движения. Однако чаще всего международные санкции и боевые действия мешают авиакомпаниям выполнять рейсы по кратчайшим маршрутам, что приводит к их удлинению, перерасходу топлива и повышению выбросов парниковых газов.

После начала вооруженного конфликта на Украине в феврале 2022 года западные страны запретили пролет над своей территорией самолетам российских авиакомпаний. В ответ российские авиационные власти ввели запрет на пролет в воздушном пространстве России для самолетов западных авиакомпаний. Это привело к необходимости прокладки новых маршрутов и росту продолжительности рейсов — особенно это отразилось на маршрутах между европейскими столицами и странами Юго-Восточной Азии.

Ученые под руководством Николя Беллуэна из Института Лапласа (Франция) решили подсчитать, как изменили географию международных рейсов вооруженные конфликты, и в первую очередь — российско-украинский, и какой вред экологии это нанесло.

«Со временем рейсы возобновились, но со значительными обходными маршрутами, либо облетая Россию с юга, либо через Арктику, — пояснил Беллуэн. — Это затронуло порядка 1100 рейсов в день, но лишнее расстояние, которое должны пролетать самолеты, значительно повлияло на общий вклад выбросов от авиации. Эти облеты добавили 8,2 млн тонн углекислого газа в 2023 году».

В своей работе авторы использовали данные сайтов по отслеживанию рейсов и сложные компьютерные модели, чтобы вычислить добавочный углеродный след от изменения маршрутов. Также они принимали в расчет розы ветров, которые значительно влияют на выбросы при воздушных перелетах. Всего с марта 2022 по декабрь 2023 года ученые проанализировали данные по 750 тыс. авиарейсов.

Расчеты показали, что закрытие российского воздушного пространства привело к увеличению расхода топлива на 13% для рейсов, которые пришлось удлинять, при этом для рейсов в Европу /из Европы этот рост составил 14,8%, а в Северную Америку и оттуда — 9,8%. «И хотя эти рейсы представляют малую долю всех ежедневных маршрутов, длинные облеты увеличили глобальные авиационные выбросы углекислого газа в 2023 году на 1%», — говорится в исследовании.