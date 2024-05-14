Исследование древесных колец деревьев показало, что лето 2023 года оказалось не только самым жарким с доиндустриальной эпохи, но и за последние 2 тыс. лет. В северном полушарии Земли потепление уже превысило 1,5 градуса — предел, установленный Парижским соглашением по климату, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

Парижское соглашение, подписанное в 2015 году, было направлено на предотвращение неконтролируемого роста глобальной температуры Земли. Одним из пунктов этого соглашения является «удержание прироста глобальной средней температуры намного ниже 2°С сверх доиндустриальных уровней и приложения усилий в целях ограничения роста температуры до 1,5°С».

Ученые из Кембриджского университета (Великобритания) и Майнцского университета (Германия) обратились к данным тысяч метеорологических станций в мире и показали, что средняя температура в северном полушарии планеты (на широтах от 30-90 градусов) в июне-августе 2023 года превысила средний уровень 1850-1900 годов на 2,07 градуса. «Это тревожное открытие не только показывает, что в 2023 году наблюдалось самое жаркое лето среди зарегистрированных в северном полушарии, но и то, что Парижское соглашение 2015 года об удержании глобального потепления до уровня 1,5 градусов уже нарушено в этой ограниченной области», — говорится в исследовании.

Однако сравнение современных данных о температуре Земли с данными за XIX век затруднено низкой точностью и малым числом первых станций наблюдений — в 1850-1900 годы в северном полушарии насчитывалось всего 58 метеорологических станций, 45 из которых располагались в Европе. «Многие рассуждения о глобальном потеплении отталкиваются от базовой температуры середины XIX века, но почему она базовая? Что считать нормой, в контексте постоянно меняющегося климата, если у нас есть лишь 150 лет метеорологических измерений? Лишь взглянув на реконструкцию климата мы можем лучше оценить естественные колебания и поместить нынешние антропогенные изменения климата в контекст», — считает Ульф Бюнтген, соавтор исследования.

На помощь климатологам пришли методы реконструкции климата с помощью годичных колец деревьев, которые помогают довольно точно определять температуры летних месяцев в далеком прошлом. Эти данные позволили выявить периоды наиболее сильных похолоданий за последние 2 тысячи лет — в VI и XIX веках, а также похолоданий, связанных с мощными извержениями вулканов.

Самые жаркие летние периоды же как в настоящем, так и в прошлом, ученые связывают с действием явления «Эль-Ниньо» (Южной осцилляцией) в Тихом океане. Первые упоминания о нем отмечены рыбаками еще в XVII веке, однако в кольцах деревьев эти явления оставили следы гораздо раньше. На основе этих данных ученые сделали вывод, что лето 2023 года оказалось не только самым жарким со времен доиндустриальной эпохи, но и за последние 2 тыс. лет. Впрочем, авторы отмечают, что эти выводы справедливы пока лишь для северного полушария, поскольку аналогичные данные для южного собрать сложнее, и это полушарие иначе реагирует на глобальное потепление, поскольку площадь океанов там больше, чем в северном.

Тем не менее, ученые считают, что за последние 60 лет выбросы парниковых газов стали причиной усиления эффектов «Эль-Ниньо», и температуры лета 2024 года снова побьют исторические рекорды.