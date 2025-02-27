Последствия стресса и травм, перенесенных мирными жителями во время вооруженных конфликтов, передаются в генах их детям и внукам. К такому выводу пришли американские ученые, проследив генетические изменения у жертв резни в сирийской Хаме и у их потомков в исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports.

Ученые давно подозревали, что стресс и страдания, связанные с насилием во время войн и вооруженных конфликтов, могут влиять на генетику человека и последствия пережитых травм могут передаваться от поколения к поколению. Несмотря на то, что на протяжении жизни организма последовательность нуклеотидов в его геноме не меняется, под влиянием стресса и других факторов в ДНК могут происходить эпигенетические изменения, при которых происходит так называемое метилирование — присоединение метильных групп к отдельным цитозинам. Эта химическая модификация ДНК может сохраняться в течение жизни и передаваться потомкам. При этом она не изменяет структуру кодируемых белков, но может влиять на экспрессию генов.

В 1982 году при осаде сирийского города Хама погибли тысячи мирных жителей — тогда правительственные войска по приказу президента Хафеза Асада взяли этот четвертый по величине город страны, а эти события получили наименование «резни в Хаме», память о них была среди причин гражданской войны в Сирии, начавшейся в 2011 году.

Ученые под руководством профессора антропологии Конни Маллигэн из Университета Флориды решили исследовать, как отразились военные действия в сирийских конфликтах на трех поколениях мирных жителей.

В исследовании приняли участие 138 человек из 48 семей сирийских беженцев, в разное время покинувших страну и перебравшихся в Иорданию.

Они были разделены на три группы. В первую вошли сирийские женщины, пережившие волнения в Хаме, начавшиеся в 1980 году, а затем и саму резню, а после этого выехавшие в Иорданию, а также их дети и внуки. Во вторую вошли женщины, пострадавшие от текущей гражданской войны в Сирии и уехавшие после ее начала в Иорданию, и их дети, которыми они были беременны во время конфликта. Контрольной выступила третья группа сирийских женщин и их дочерей, которые покинули страну до 1980 года.

Для выполнения генетического теста у всех сирийцев собирали образцы ДНК из ротовой полости, взяв мазок с внутренней стороны щеки.

У внуков жертв резни в Хаме ученые выявили 14 областей генома, модифицированных в результате полученного их бабушками стресса . Всего же генетики выделили 21 участок ДНК, получивший изменения у жителей, пострадавших во время разных конфликтов в Сирии.

Третьим важным открытием стало то, что люди, пережившие период насилия в утробе матери, демонстрируют ускоренное эпигенетическое старение — увеличение числа метильных меток на определенных участках ДНК с возрастом, которое связывают с повышенной восприимчивостью к возрастным заболеваниям.