Колыбельные и пляски не являются неотъемлемой чертой человеческой цивилизации. В Парагвае найдена народность, представители которой не танцуют и не убаюкивают младенцев песнями, говорится в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

Многочисленные наблюдения за человеческими культурами и народностями привели ученых к мнению, что музыка, пение и танцы — неотъемлемая часть человеческой цивилизации и различные проявления музыкальности лишь имеют региональные особенности. Однако наблюдения, проведенные над малочисленной аборигенной народностью аче, живущей в лесах Восточного Парагвая, заставили усомниться в универсальности этого утверждения.

С 1977 по 2020 год этнограф Ким Хилл из Университета Аризоны провел в общей сложности свыше 120 месяцев в экспедициях, проживая вместе с народностью северные аче, численность которой, по данным на 2010 год, составляла всего около 800 человек. Общаясь с индейцами, он выучил их язык, часто жил в их хижинах, наблюдал за особенностями добывания пищи, записывал историю народа, был свидетелем ухаживания матерями за новорожденными детьми, записывал песни и переводил их содержание. При этом аче не старались скрыть от исследователя какие-либо аспекты своей социальной жизни.

Хилл обратил внимание, что песнопения в этой народности наблюдаются редко, и люди поют в одиночестве, а не в группах. Мужчины, которые делают это чаще женщин, поют обычно об охоте, но иногда — о текущих событиях и социальных конфликтах. Женщины, если и поют, то об умерших близких, при этом дети иногда повторяют песни взрослых.

«Представители северных аче поют на стоянке каждую ночь и иногда утром, могут начать петь случайно посреди ночи, когда не могут заснуть. Стили и темы песен весьма ограничены. За исключением песен, привнесенных миссионерами, мужчины поют весьма просто — без слов, мелодии длиной 10-15 секунд с открытым или закрытым ртом, которые сменяются быстрым взрывом темпа или импровизации», — говорится в исследовании.

При этом за все время наблюдений ни Хилл, ни другие исследователи ни разу не наблюдали пения колыбельных младенцам и ни разу не были свидетелями танцев. «Это не значит, что северные ачи не нуждаются в убаюкивании, — пояснил автор работы Манвир Сингх. — Родители ачи успокаивают беспокойных младенцев. Они используют игривую речь, смешные гримасы, улыбаются и хихикают».

Ранее Сингх в своих этномузыкальных исследованиях показал, что танец и колыбельные относятся к универсальным чертам человеческого поведения и присутствуют в различных культурах. В определенный момент Хилл, наблюдавший за индейцами, связался с ним и сообщил, что народность аче является исключением. «Я счел это наблюдение совершенно потрясающим и очень важным и призвал опубликовать его, — рассказал Сингх. — Он не был уверен, как сообщать об этом, и мы решили вместе написать рукопись».

По мнению ученых, северные аче перестали танцевать и петь песни младенцам, как утратили и другие практики, такие, как шаманизм, растениеводство и разведение огня, в периоды значительного снижения своей популяции. По мнению этнографов, пение колыбельных песен младенцам и танцы не являются врожденными элементами поведения человека, в отличие, от, например, улыбки. Напротив, эти навыки сначала должны быть изобретены, а после — выучены, как умение разводить огонь.