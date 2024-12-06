Ученые из Кембриджского университета разработали первый в своем роде метод анализа мочи для раннего выявления рака легких. Тест обнаруживает зомби-клетки, которые могут указывать на первые признаки заболевания.

Многие случаи рака легких диагностируются на поздних стадиях, поскольку часто у него нет заметных симптомов. Такие случаи сложнее поддаются лечению. Исследователи намерены создать дешевый и доступный датчик, который поможет врачам на основе образцов мочи выявлять рак легких до развития болезни.

Исследование проводится на кафедре химической инженерии и биотехнологии Кембриджа и при Институте раннего выявления рака. Ученые изучали белки, выделяемые стареющими клетками ― так называемыми зомби-клетками, которые продолжают жить, но не могут расти и делиться. Они вызывают повреждение тканей и способствуют появлению раковых клеток.

Исследователи разработали инъекционный датчик, который взаимодействует с белками зомби-клеток и выделяет легко обнаруживаемое соединение в мочу, сигнализируя об их присутствии.

«В конечном итоге мы хотим разработать анализ мочи, который мог бы помочь врачам выявлять признаки рака на ранних стадиях — возможно, за месяцы или даже годы до появления заметных симптомов», — объяснила руководитель исследования профессор Лилиана Фрук.

Перед возникновением рака в пораженных тканях происходят изменения, в том числе накопление поврежденных клеток. Эти клетки повреждены не настолько, чтобы их можно было удалить, но достаточно, чтобы высвободить сигналы, которые перепрограммируют ткань и готовят ее к развитию рака, отметила Фрук.

Ученые определили специфический белок, выделяемый этими клетками в легочной ткани, и разработали зонд, который в его присутствии разрезается на две части. Меньшая из этих частей выделяется в мочу через почки.

Попав в мочу, эта часть зонда становится слишком маленькой, чтобы ее можно было обнаружить, но ее можно сделать видимой, добавив в нее немного раствора серебра, рассказала профессор. «Контролируя цвет мочи после введения зонда, мы можем сказать, присутствуют ли в легких клетки, которые могли бы указывать на ранние признаки патологических изменений, которые могут привести к раку», — пояснила Фрук.