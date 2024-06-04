Мужчины, неудовлетворенные размерами пениса, не чаще, а реже владеют стрелковым оружием. К таким неожиданным результатам пришли американские социологи в первом в своем роде исследовании, опубликованном в журнале American Journal of Men’s Health.

Представление о том, что мужчины с короткими пенисами чаще стремятся обзавестись стрелковым оружием или иметь большую машину, давно стало частью популярной культуры. И хотя экспериментальных доказательств подобным утверждениям представлено не было, эта тема часто всплывает в публикациях и околонаучных дискуссиях. Ученые под руководством Терренса Хилла, профессора социологии и демографии из Техасского университета в Сан-Антонио, впервые решили найти эмпирическое подтверждение этой идее и пришли к неожиданным результатам.

В исследовании они опирались на данные американского опроса 2023 Masculinity, Sexual Health, and Politics (MSHAP), целью которого изначально было выявить взаимосвязи между степенью маскулинности, сексуального здоровья и политическими предпочтениями жителей США. Всего были исследованы ответы 2024 мужчин старше 18 лет, проживающих в 50 штатах и округе Колумбия.

Чтобы исследовать удовлетворенность мужчин длиной пениса в эрегированном состоянии, им предлагалось самим оценить этот параметр в единицах от 1 до 7 (1 — полная удовлетворенность, 7 — полная неудовлетворенность). Кроме того, от них требовалось указать, использовали ли они когда-нибудь различные методы для увеличения размеров пениса. Отношение к владению оружием оценивалось по ответам на три вопроса: имеет ли респондент какое-либо оружие, имеет ли винтовки военного образца и каково полное число имеющихся единиц оружия. Анализ показал, что 43% (791 человек) респондентов владеют каким-либо оружием, 11% (202 человека) имеют винтовки военного образца, в среднем один респондент имеет во владении одну единицу оружия.

При этом ученые отметили довольно низкий процент тех, кто не удовлетворен внешним видом или длиной пениса, и лишь 7% признались, что пробовали его удлинить. Но главное, выяснилось, что чем больше мужчины удовлетворены размерами полового члена, тем выше вероятность того, что они имеют оружие, что противоречит бытующим представлениям.

«В действительности, каждый лишний балл неудовлетворенности размером пениса повышает вероятность владения оружием на 11%, — говорится в исследовании. — Обратная связь между неудовлетворенностью размерами пениса и владением оружием линейна. Однако, эта связь наименее слабая для мужчин 60 лет и старше».

Ученые уверены, что исследование опровергло «психосексуальную теорию» владения личным оружием, хотя и признаются, что внятного объяснения полученным выводам пока нет, и они основаны на субъективной оценке мужчинами своих параметров. «Несмотря на то, что мы учли эффект социальной желательности (выбор ответов, которые, с точки зрения респондентов, выглядят предпочтительнее в глазах окружающих) измерения размеров пениса основаны на собственных оценках респондентов, а не прямых измерениях, — считает Хилл. — Выявленная связь между размерами пениса и владением оружием скорее всего связана с факторами, которые мы не способны или не смогли учесть в исследовании. К примеру, связь между размерами пениса и владением оружием может объясняться тем, что мужчины с повышенным уровнем тестостерона чаще имеют большой пенис и чаще вовлекаются в рискованное поведение».

Исследование также показало, что гетеросексуальные мужчины с излишним весом в среднем чаще владеют оружием.