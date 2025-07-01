Молочные продукты и в частности, сыр, могут приводить не только к расстройству желудка, но и к снижения качества сна и ночным кошмарам. К такому выводу пришли канадские ученые, исследовав связь между качеством сна и принимаемой пищей на тысяче студентов, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Psychology.

Несмотря на то, что среди людей давно распространено убеждение о связи между качеством пищи и качеством сна, серьезных научных исследований на эту тему не проводилось. Исследователи под руководством Тора Нильсена из Монреальского университета (Канада) решили экспериментально выяснить, влияет ли характер и объем пищи на качество сна и вероятность увидеть кошмары.

В исследовании приняли участие 1082 студента университета Макьюэна, которые заполнили онлайн-опросники для проверки различных гипотез о том, почему люди связывают качество сна с определенными продуктами. В анкетах они отвечали на вопросы о продолжительности сна и его качестве, частоте сновидений и кошмаров, о субъективно воспринимаемой связи между определенными снами и различными продуктами, употребляемыми в пищу.

«В общей сложности 40,2% участников ответили, что определенные продукты либо ухудшают (24,7%) либо улучшают (20,1%) их сон, в то время как 5,5% ответили, что еда влияет на их сновидения», — говорится в исследовании. Выяснилось, что люди, употребляющие менее здоровую пищу, чаще видят страшные сны, и реже могут вспомнить сновидения.

Большинство из упомянутых 5,5% считают, что дурные сновидения связаны с употреблением в пищу сладостей, острых и молочных продуктов. Сравнив данные о непереносимости отдельных видов продуктов среди участников исследования с их сообщениями о ночных кошмарах, ученые установили, что именно непереносимость лактозы связана с нарушениями работы желудочно-кишечного тракта, ночными кошмарами и снижением качества сна. Ученые предположили, что употребление молочных продуктов и в частности сыра, приводит желудочным расстройствам, и возникающий дискомфорт в животе вызывает неприятные сновидения.

«10 лет назад мы провели исследование, которое, кроме прочих выводов, показало, что порядка 20% студентов ощущают связь между определенными продуктами, которые едят, и тем, что им снится. Молочные продукты, включая сыр, чаще всего называли особенно проблемными. В нашем последнем исследовании мы выяснили, что студенты снова указали на молочные продукты, особенно сыр, которые делают сны беспокойными и странными. Но в этот раз мы также исследовали связь между непереносимостью лактозы и и ночными кошмарами, и нашли прямую зависимость», — пояснил RTVI Нильсен.

«Ночные кошмары чаще возникают у людей с непереносимостью лактозы, которые страдают серьезными желудочно-кишечными расстройствами и чей сон прерывается, — пояснил Нильсен. — Это важно, поскольку мы знаем, что и другие телесные ощущения могут влиять на сон. Сон с кошмарами может быть очень разрушительным, особенно, если они происходят часто, поскольку заставляют людей просыпаться в подавленном состоянии. Они также могут провоцировать на поведение, избегающее сна. Оба симптома могут лишать вас спокойного отдыха».

Полученные данные могут объяснять, почему о связи характера пищи с качеством сна заявило гораздо меньше людей, чем в аналогичном исследовании, проведенном 11 лет назад этой командой ученых. Повышение осведомленности людей об индивидуальных непереносимостях пищи позволяет студентам избегать продуктов, вызывающих расстройства желудка и влияющие на сон.

Однако, несмотря на установленную связь между непереносимостью лактозы и ночными кошмарами, пока остается непонятным, как эта связь работает. Люди могут плохо спать из-за того, что они плохо едят и наоборот, кроме того, на плохой сон и рацион могут влиять и другие неизвестные факторы, признаются авторы. Дальнейшие исследования должны выявить более дательные механизмы влияния продуктов на качество сна и вероятность кошмаров. «Мы бы хотели провести исследование, в котором попросили бы людей употреблять сырные продукты и какую-то контрольную еду перед сном, чтобы увидеть, как это изменяет их качество сна и сновидения», — добавил автор.