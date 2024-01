Литровая бутылка питьевой воды содержит около 240 тысяч микроскопических фрагментов пластика, и вызываемые им проблемы со здоровьем могут быть существенно недооценены. Об этом свидетельствуют данные исследования, отчет о котором опубликован в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Авторы отмечают, что опасность бутилированной воды в пластиковой таре для здоровья человека «исторически недооценивалась». Это исследование стало первым опытом оценки бутилированной воды на наличие нанопластика — пластиковых частиц длиной менее 1 микрометра (1/70 толщины человеческого волоса).

Результаты исследования показывают, что вода в пластиковых бутылках может содержать в 100 раз больше частиц пластика, чем предполагалось ранее, поскольку до сих пор учитывался только микропластик — частицы размером от 1 до 5 тысяч микрометров.

Авторы научного проекта собираются продолжить работу, вслед за бутилированной водой изучив образцы водопроводной воды и снега, собранного в западной Антарктиде.

Нанопластик представляет для человеческого организма больше угрозы, чем микропластик, поскольку, проникая в клетки и кровоток, воздействует на органы. Размеры нанопластиковых частиц позволяют им попадать в организм будущего ребенка через плаценту.

Ученые давно подозревали о присутствии нанопластиков в бутилированной воде, но не располагали технологией для их выявления. Авторы исследования изобрели новую технику микроскопии для поиска наночастиц пластика и, помимо этого, опирались на модель, позволяющую сопоставлять новые выводы с давно известными данными.

Для анализа использовались 25 литровых бутылок воды трех популярных брендов, продаваемых в США (конкретные марки не названы). В каждой исследователи обнаружили от 110 до 370 тысяч пластиковых частиц, из которых 90% составляли нанопластики.

«Это исследование представляет собой мощный инструмент для решения проблем, связанных с анализом нанопластиков, и обещает устранить нынешний пробел в знаниях о загрязнении пластиком на наноуровне», — говорит ведущий автор проекта, аспирант Колумбийского университета Найсин Цянь.

Его соавтор — химик-эколог из Колумбийского университета Бэйжан Ян — отмечает, что их работа пролила свет на «темную, неизведанную область», связанную с исследованиями токсичности питьевой воды: «Наши предшественники просто догадывались, что там. Теперь же открылось окно, и мы можем заглянуть в мир, который раньше не был нам известен».

Большинство обнаруженных учеными пластиковых частиц относятся к семи наиболее распространенным типам пластика, включая полиэтилентерефталат (ПЭТ), из которого изготовлены многие бутылки для воды, и полиамид, часто используемый в фильтрах для очистки воды перед ее розливом в бутылки. Но было выявлено и множество неопознанных наночастиц, которые еще предстоит исследовать. Если они тоже являются пластиковыми, то содержание пластика в бутилированной воде может быть еще выше, подчеркнули авторы исследования.

Ежегодно в мире производится более 450 млн тонн пластика, большая часть которого в конечном итоге оказывается на свалках. Подавляющее большинство пластика со временем не разлагается естественным путем, а распадается на более мелкие кусочки. Пластиковые частицы также отслаиваются от различных изделий во время их эксплуатации — например, от многих синтетических тканей.

Пластик в питьевой воде представляет для ученых особый интерес из-за его способности проникать в человечесский организм. Проведенное в 2021 году исследование показало, что даже открытие и закрытие крышки пластиковой бутылки приводит к попаданию частиц пластика в воду.