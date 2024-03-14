По скорости таяния ледникового щита Гренландии можно предсказать летнюю погоду в Европе, утверждает доктор Марилена Олтманс из Национального океанографического центра Великобритании — руководитель климатологического исследования, отчет о котором опубликован в журнале Weather and Climate Dynamics.

По словам Олтманс, анализ данных о попадающей в Атлантику пресной воде от тающих ледников Гренландии позволяет предполагать, что лето 2024 года будет «необычайно теплым и засушливым».

Будучи легче морской, талая вода держится у поверхности и уменьшает теплообмен между воздухом и океаном, а в результате над этим районом усиливается ветер. Зимой это провоцирует сдвиг Североатлантического течения, которое явяляется продолжением Гольфстрима, на север.

Следующим летом ветры следуют направлению течения и тоже смещаются на север. Это помогает сформировать условия крупномасштабной атмосферной циркуляции, которые приносят в Европу более теплую и сухую погоду.

«Исходя из выявленной цепочки событий, мы ожидаем, что условия океан-атмосфера будут благоприятными для необычно теплого и сухого лета в южной Европе в этом году», — заявила Олтманс.

В 2023 году опрошенные Bloomberg эксперты предположили, что если летний сезон в Европе год от года будет становиться все жарче, то многие страны, для которых важной статьей бюджета традиционно является туризм, могут лишиться значительной доли дохода, поскольку путешественники будут выбирать страны с более прохладным климатом.

Прошлым летом специалисты предупреждали европейцев о «тепловом взрыве» из-за притока разогретого воздуха из Сахары, однако российские синоптики заверяли, что Россию это климатическое явление не затронет.