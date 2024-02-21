Неандертальцы, жившие десятки тысяч лет назад на территории современной Европы, не просто использовали клеи, но и изготавливали их, смешивая различные компоненты. Так, добавление в битум охры позволяло получать материал для изготовления ручек каменных орудий, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science Advances.

Археологи могут судить о когнитивных способностях предков людей как по анализу их обрядов, практик, так и на основе исследования орудий, для изготовления которых они использовали более или менее продвинутые технологии. Ученые под руководством Патрика Шмидта из Университета Тюбингена сделали неожиданное открытие, касающееся жизни неандертальцев, заново изучив давно известные находки.

Эти каменные орудия были обнаружены в известной пещере Ле-Мустье, памятнике среднего палеолита (120-40 тыс. лет назад), давшем название мустьерской культуре поздних неандертальцев. Каменные инструменты хранятся в берлинском Музее доисторического периода и ранней истории и до последнего времени детально не изучались. «Находки были отдельно завернуты, к ним не прикасались с 1960-х годов. Поэтому остатки органических веществ хорошо сохранились», — пояснил соавтор исследования Ева Дуткивич, сотрудница музея.

При детальном исследовании ученые обнаружили следы клейкой субстанции, состоящей из битума и охры, на некоторых каменных инструментах, таких, как скребки, отщепы и лезвия. Охра — добываемый в природных условиях пигмент, битум, входящий в состав асфальта, обычно производится из сырой нефти, но также известные его выходы на поверхности земли, в том числе и на территории современной Франции.

«Мы были удивлены, что содержание охры превышало 50%, — пояснил Шмидт. — Поскольку высохший битум может использоваться в качестве клея, но он теряет свои свойства при добавлении такого количества охры».

Ученые проверили свойства слипания подобной субстанции из охры и битума с помощью специальных приборов. «Жидкий битум не очень годится для склеивания. Если к нему добавить 55% охры, получается пластичная масса», — рассказал Шмидт. Такая масса позволяла облеплять ею камни, не прилипая при этом к рукам, что делало ее отличным материалом для изготовления ручек инструментов.

Исследование мустьерских инструментов с помощью микроскопа показало, что подобные клейкие массы использовались при их изготовлении именно для этих целей.

«Мы выяснили, что большое содержание охры делает битум более крепким и не дает ему прилипать к рукам. Это говорит о том, что клеи использовались как ручки, приклеивавшиеся к инструментам, а не для приклеивания ручек к инструментам, — говорится в исследовании. — Эта технология давала новые материалы с нужными желаемыми свойствами».

Использование клеящих субстанций на основе нескольких компонент, в том числе древесной смолы и охры, ранее отмечалось среди Homo sapiens, живших в Африке в более поздние эпохи, но никогда — среди европейских неандертальцев. Технологии изготовления клеев и использование их в производстве инструментов ученые расценивают, как одно из наглядных свидетельств эволюции культуры и когнитивных способностей древних людей.

«Наше исследование показало, что ранние Homo sapiens в Африке и неандертальцы в Европе имели схожий образ мышления, — считает Шмидт. — Их технологии склеивания имеют одинаковое значение для нашего понимания человеческой эволюции».