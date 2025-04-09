Согласно недавнему австралийскому исследованию, собаки оказывают «обширное и многогранное» воздействие на окружающую среду, мешая диким животным, загрязняя водные пути и способствуя выбросам углерода, пишет The Guardian.

Исследователи пришли к выводу, что воздействие кошек на окружающую среду хорошо изучено, а сравнительное воздействие собак — недостаточно, тогда как на самом деле оно «гораздо сильнее, коварнее и тревожнее, чем принято считать». В статье, которая вышла в свежем выпуске научного журнала Pacific Conservation Biology, подчеркивается влияние «самого распространенного в мире крупного хищника» на гибель и беспокойство местных диких животных, особенно прибрежных птиц.

В частности, в австралийской Тасмании нападения собак могут способствовать краху пингвиньих колоний. Анализ данных о животных, доставленных в ветеринарную клинику Австралийского зоопарка, показал, что самая высокая смертность фиксируется у жертв нападений собак — она на втором месте после гибели в результате наезда автомобилей.

В США исследования показали, что олени, лисы и рыси избегают участков местности с дикой природой, которые разрешается посещать с собаками. Другие исследования показали, что препараты от блох и клещей, используемые владельцами собак для их защиты в лесу, убивают водных беспозвоночных при смывании в водоемы. Собачьи фекалии также могут оставлять пахучие следы, мешающие диким животным, и влиять на химию почвы и рост растений.

Углеродный след от собак также значителен: исследование 2020 года показало, что индустрия сухих кормов для домашних животных дает выбросы парниковых газов на уровне от 56 до 151 Мт CO2, а это сопоставимо с выбросами целой небольшой страны.

Ведущий автор исследования — профессор Билл Бейтман из Университета Кертина — заявил, что их с коллегами работа имеет цель не критиковать собак и их владельцев, а повысить осведомленность населения о влиянии домашних питомцев на окружающую среду. Он отметил, что собаки играют огромную роль в жизни человека на протяжении тысячелетий и приносят много пользы в качестве служебных животных и компаньонов.

В обзоре исследователи объяснили масштабы воздействия собак на окружающую среду их огромным количеством во всем мире, а также «небрежным или неинформированным поведением владельцев». Они предлагают простейшие способы смягчить это воздействие — обязать собачников держать питомцев на поводке в определенных районах, где существует риск их столкновения с дикими животными и птицами.

«Возможно, в некоторых частях мира нам действительно нужно рассмотреть возможность принятия более жестких законов», — сказал Бейтман, предположив, что в некоторых районах более подходящим методом станет создание зон, полностью закрытых для собак.

Ученый также поднял вопрос о создании экологически чистого корма для собак, который позволил бы снизить углеродный след этой индустрии. При этом он признал, что такой корм будет стоить намного дороже обычного.