Американские психиатры впервые описали, что видит человек с редким заболеванием — прозопометаморфопсией, при которой искажается восприятие человеческих лиц. Для этого они провели эксперимент с мужчиной, который видит окружающих людей в виде демонов, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Lancet.

Прозопометаморфопсия (от греч. prosopon — лицо, metamorphoun — менять форму, opsis — зрение, PMO) — редкое расстройство зрительного восприятия, выражающееся в искаженном восприятии человеческого лица. Оно может восприниматься гримасничающим, вытянутым, старше или моложе истинного возраста, в виде демонов, драконов и т. д. Длительность недуга может составлять от нескольких дней до нескольких лет.

Ученые из Дартмутского колледжа (США) описали уникальный случай пациента с PMO, который впервые позволил аккуратно и реалистично описать искажения лиц, воспринимаемые человеком с этим недугом. 58-летний мужчина не видит никаких искажений человеческих лиц, если смотрит на них на экране или бумаге. Но если он видит человека вживую, его лицо воспринимается «демоническим».

Обычно PMO вызывает искажения лиц в любых обстоятельствах, поэтому данный случай чрезвычайно редкий, и ученые использовали его в своих целях. В исследовании ученые использовали фотографию лица человека, затем показывали пациенту на экране монитора это фото и самого человека живьем. Пациент в реальном времени описывал воспринимаемые им искажения при взгляде на живого человека, а ученые с помощью программы вносили их в изображение на компьютере, пока они не совпали с описанием.

«В других исследованиях этого состояния пациенты с PMO не могут оценить, насколько аккуратно визуализация их искажений соответствует тому, что они видят, поскольку визуализация сама по себе тоже представляет собой лицо, и пациенты воспринимают его также искаженным. Во время процесса мы смогли визуализировать в реальном времени восприятие пациентом искажений лица», — пояснил автор работы Антонио Мелло.

Авторы указывают, что часто врачи ставят пациентам с синдромом PMO другие, ошибочные диагнозы. «Мы слышали о многих людях с PMO, которым психиатры ставили диагноз шизофрения и давали антипсихотические препараты, хотя их состояние связано со зрительной системой», — пояснил соавтор работы Брэд Дюшен.

По мнению авторов, исследование поможет в осведомленности о проблеме прозопометаморфопсии.