Шимпанзе решают помочиться, подглядывая за другими особями — эффект «заразительного мочеиспускания» у шимпанзе японские ученые описали в статье в журнале Current Biology.

Человек принимает решение помочиться, основываясь на комбинации социальных и физиологических факторов. Совершение этого процесса несколькими людьми сообща в одно время (синхрония) или наблюдая за тем, как это делают другие, отмечено учеными в различных культурах, похожие феномены описаны и среди других видов животных. Ученые под руководством Эны Ониси из Киотского университета впервые описали феномен «заразительного мочеиспускания» среди шимпанзе.

«Итальянская пословица гласит: «кто не писает в компании, тот либо вор, либо шпион»… Наше исследование показало, что это явление имеет глубокие эволюционные корни. Мы обнаружили, что шимпанзе, наши ближайшие родственники, склонны мочиться в ответ на мочеиспускание особей поблизости», — пояснила Ониси. Исследовать это явление ученые решили, заметив, что шимпанзе, обитающие в японском заповеднике Кумамото, мочатся примерно одновременно, что напомнило им феномен заразительного зевания у людей.

Наблюдая за группой из 20 шимпанзе в течение 600 часов, ученые отметили 1328 событий уринации и фиксировали время каждого. Это позволило проследить, мочатся ли шимпанзе синхронно и провоцирует ли их на это наблюдение за соплеменниками или какие-то другие внешние факторы. Анализ полученных данных подтвердил, что мочеиспускание у шимпанзе синхронизировано с наблюдением этого процесса у других особей и происходит не в случайные моменты времени. При этом вероятность «заразительного» мочеиспускания выше, если начавший делать это другой шимпанзе находится ближе. Кроме того, особи с более низким социальным статусом более часто мочатся, наблюдая за другими.

«Мы были удивлены, обнаружив, что характер «заразительности» определяется социальным рангом, — рассказала Ониси. — Поскольку ранее не проводились исследования заразительного мочеиспускания в других видах, мы провели параллели с заразительным зеванием, еще одним типом полупроизвольного поведения. Основываясь на этом, сначала мы ожидали, что социальные воздействия могут напоминать те, что наблюдаются при зевании — например, более сильная «заразительность» между социально тесными парами. Однако наши результаты показали отсутствие влияния социальной близости. Напротив, мы увидели явное влияние социального статуса, когда более низкоранговые особи с большей вероятностью повторяют мочеиспускание других».

«Это был неожиданный и восхитительный результат, поскольку он открывает множество возможностей для интерпретации, — считает соавтор работы Синъя Ямамото. — К примеру, он может отражать скрытое лидерство при синхронизации активностей группы, закрепление социальных связей или смещение внимания среди низкоранговых особей. Это указывает на то, как могло быть недооценено социальное значение этого казалось бы обыденного и необходимого поведения».

Ученые считают, что наблюдение за дикими популяциями шимпанзе позволит в будущем определить эволюционную роль этого феномена.