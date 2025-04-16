Ученые опровергли принятую гипотезу о том, что воду на Землю миллиарды лет назад занесли метеориты и кометы. Понять это позволил анализ метеоритов, состоящих из первородного вещества Солнечной системы, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Icarus.

Несмотря на то, что вода играет ключевую роль в способности Земли поддерживать жизнь, происхождение ее на нашей планете в больших количествах до сих пор вызывает споры среди ученых, которые выдвигают разные версии. Так, распространенная гипотеза гласит, что воду на раннюю Землю занесли метеориты и кометы, ударявшие в нее в так называемую эпоху Поздней тяжелой бомбардировки.

Ученые из Оксфордского университета решили выяснить происхождение воды на Земле, проанализировав найденный в Антарктиде метеорит LAR 12252. Он относится к редкому типу так называемых энстатитовых хондритов, на долю которых приходится лишь 2 % всех хондритов, обнаруженных среди найденных метеоритов. Поскольку по изотопному составу множества входящих в них элементов эти метеориты наиболее соответствуют земным породам, ученые считают, что анализ энстатитовых хондритов позволяет понять, из каких «строительных блоков» формировалась Земля более 4,5 млрд лет назад. Ученые провели элементный анализ метеорита с помощью так называемой спектроскопии ближней структуры рентгеновского поглощения (XANES)

Исследовав состав вещества за пределам хондр — круглых образований расплавленного силикатного вещества, ученые обнаружили высокое содержание молекул сероводорода, оказалось, что концентрация водорода там в пять раз выше, чем в некристаллической части самих хондр. Это означает, что к моменту формирования Земли и к началу ее бомбардировок астероидами, планета уже накопила водорода в количестве, достаточном для объяснения современных объемов воды.

«В общепринятых моделях образования легких элементов на Земле вода появилась в результате стохастической поздней бомбардировки нашей планеты углеродсодержащими материалами. Этот сценарий может объяснить водный бюджет Земли, но предполагает, что вода и условия обитаемости оказались результатом случайного сценария… Наши выводы показали, что чистые энстатитовые хондриты содержат достаточно водорода, чтобы объяснить весь водный бюджет нашей планеты и после ее формирования требовалось меньше воды извне», — говорится в статье.

«Фундаментальный вопрос для планетологов в том, как Земля стала такой, как сейчас. Теперь мы считаем, что вещество, сложившее нашу планету, которое мы можем изучать с помощью этих редких метеоритов, было куда богаче водородом, чем мы думали ранее, — пояснил соавтор работы Джеймс Брайсон. — Это открытие поддерживает идею, что образование воды на Земле было естественным процессом, а не случайной бомбардировкой нашей планеты гидратированными астероидами после ее образования».