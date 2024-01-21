Глобальное потепление может высвободить из вечной мерзлоты вирусы, с которыми иммунная система человека еще не сталкивалась, и привести к крупным вспышкам заболеваний. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на генетика, профессора медицинского факультета Университета Экс-Марсель Жана-Мишеля Клавери.

Опасения ученых связаны со штаммами «вирусов-зомби», законсервированных в вечной мерзлоте Арктики и Сибири. По словам Клавери, сейчас анализ пандемических угроз сосредоточен на заболеваниях, которые могут возникнуть в южных арктических регионах, а затем распространиться на север.

Потенциальной вспышке, которая может возникнуть на Крайнем севере, а затем распространиться на юг, напротив, уделялось мало внимания, отметил генетик, назвав это упущением. «Там есть вирусы, которые могут заразить людей и вызвать новую вспышку заболевания», — сказал Клавери.

Его мнение поддерживает вирусолог Марион Купманс из Медицинского центра Университета имени Эразма Роттердамского в Нидерландах.

«Мы не знаем, какие вирусы скрываются в вечной мерзлоте, но я думаю, что существует реальный риск того, что один из них может спровоцировать вспышку заболевания, — скажем, древней формы полиомиелита», — отметила она.

В 2014 году Клавери возглавлял группу ученых, которые изучили найденные в сибирской мерзлоте вирусы и выяснили, что они могут инфицировать одноклеточные организмы. Позже группа исследователей, включая ученых из Зоологического института Российской академии наук и Института мерзлотоведения имени Мельникова, проанализировала семь проб из разных регионов сибирской мерзлоты. Им удалось идентифицировать 13 гигантских ДНК-содержащих вирусов, возраст древнейшего из них составил 48,5 тыс. лет.

По словам Клавери, выделенные вирусы не представляли угрозы для человека и были способны заражать только амебы.

«Однако это не означает, что другие вирусы, которые сейчас заморожены в вечной мерзлоте, не могут вызывать заболевания у людей», — подчеркнул он.

В частности, ученые обнаружили геномные следы вирусов оспы и герпеса, которые патогенны для человека.

Клавери добавил, что непосредственный риск представляет не столько таяние вечной мерзлоты, сколько исчезновение арктического морского льда. Это позволит увеличить объемы судоходства, развивать промышленность и добычу полезных ископаемых.

«Эти операции приведут к выбросу огромного количества болезнетворных микроорганизмов. Шахтеры будут спускаться и дышать этими вирусами. Последствия могут быть катастрофическими», — считает Клавери.

С некоторыми из этих вирусов человеческая иммунная система, возможно, еще никогда не имела дело, добавил профессор. На самых глубоких уровнях вечная мерзлота может содержать вирусы возрастом до миллиона лет.

В связи с этим исследователи совместно с Университетом Арктики планируют отслеживать случаи заболеваний на ранней стадии, а также создать сеть карантинных учреждений, чтобы лечить пациентов на месте и сдерживать распространение инфекций.