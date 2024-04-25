Обнаруженная на МКС мутировавшая бактерия, которая имеет высокую устойчивость к антибиотикам, может угрожать здоровью космонавтов, однако пока рано заявлять, что микроорганизм также опасен для всего человечества. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал врач-иммунолог Николай Крючков.

В середине апреля NASA сообщило об обнаружении на МКС 13 штаммов бактерии Enterobacter bugandensis, которая влияет на здоровье желудочно-кишечного тракта. В результате исследований ученые пришли к выводу, что виды бактерии, обнаруженные на космической станции, существенно отличаются от «земных» штаммов.

Выяснилось, что бактерия мутировала и стала, по мнению ученых, практически неубиваемой, поскольку перестала реагировать на антибиотики. Кроме того, бактерия активно размножается, заразна и убивает насекомых, способных приспосабливаться и выживать рядом с опасными микроорганизмами.

По мнению Крючкова, нет ничего удивительного в устойчивости бактерии к антибиотикам, поскольку на планете также существуют подобные микроорганизмы. Он предположил, что «прародитель» или исходный источник бактерии также не воспринимал ряд лекарственных средств, а в процессе развития и мутации эта способность могла вырасти.

В то же время эксперт уверен, что преждевременно называть Enterobacter bugandensis абсолютно неубиваемой. К тому же, ученые все время разрабатывают новые виды антибиотиков.

«По сути, это гонка вооружений. Микроорганизмы совершенствуются и становятся нечувствительными к антибиотикам, а ученые разрабатывают новые антибиотики, в целом пока эта гонка идет паритетно», — заметил Крючков.

При этом он допустил, что мутировавшая бактерия с МКС может попасть на Землю, но бояться этого не следует — важно именно изучить микроорганизм и его возможности. По словам иммунолога, на МКС может происходить и много других мутаций других микроорганизмов под воздействием, например, космической радиации. Крючков отметил, что закрытая среда МКС предполагает «наличие дополнительных факторов, которых нет на поверхности Земли: микрогравитации и космической радиации».

«Что такое мутации? Это точечные замены, ошибки в копировании генетического кода, которые возникают по разным причинам. <…> Есть еще меньшее количество мутаций, которые являются полезными для бактерий», — объяснил иммунолог.

По его мнению, необходимо проводить исследования подобных бактерий еще и для освоения космоса и попытки организовать космические полеты. Крючков допустил, что в противном случае «астронавты могут столкнуться с дополнительной проблемой появления там особо патогенных штаммов уже существующих бактерий».

Ученые по всему миру проводят эксперименты с бактериями и различными микроорганизмами, которые появляются на МКС. В 2020 году японские исследователи выяснили, что бактерия Deinococcus radiodurans может прожить в космосе три года. По данным ученых, выживание бактерий в космическом пространстве зависит от размера их колоний — чем больше колония, тем дольше бактерия может существовать.