Ученые выяснили, почему мозг одной из жертв извержения Везувия, найденный в городе Геркуланум, превратился в стекло. Этот человек погиб от горячего облака пепла, быстро накрывшего город и рассеявшегося перед основным извержением, говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

В 2020 году итальянские ученые опубликовали исследование, в котором рассказали, что нашли в Геркулануме одну из жертв извержения Везувия в 79 году до н. э. , мозг которой превратился в стекло. Если Помпеи были уничтожены потоками раскаленной лавы, то Геркуланум накрыли раскаленные газы и пепел, под толстым слоем которого по сей день сохранились многие здания и артефакты.

Останки 25-летнего мужчины из Геркуланума были обнаружены еще в 1960-х годах в маленькой комнатке в Коллегии Августа — сооружении, посвященном императору Октавиану Августу.

По словам ученых, чтобы органика превратилась в стекло после нагрева, требуется выполнение ряда условий, в том числе — довольно быстрое остывание.

Исследователи под руководством Гвидо Джордано из Университета «Рома Тре» исследовали остекленевший мозг с помощью рентгеновских лучей и электронного микроскопа и пришли к нескольким выводам.

Так, они установили, что для подобной трансформации вещество мозга должно было испытать нагрев выше 510 градусов Цельсия, а затем резко охладиться. Но такого не могло произойти, если человека убили пирокластические потоки, температура которых, как известно, не превышала 465 градусов, и которые долго остывали.

Основываясь на данных по вулканическим извержениям и собственных экспериментах, ученые пришли к выводу, что основному извержению предшествовал короткий выброс перегретого облака пепла, которое быстро рассеялось.