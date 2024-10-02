Ученые выяснили, в каких случаях и с кем чаще всего улыбаются дельфины, и какова причина этого способа коммуникации. Оказалось, что улыбаются они гораздо чаще другим дельфинам, и гораздо реже — человеку, говорится в исследовании, опубликованном в журнале iScience.

Многие виды животных, как позвоночные, так и беспозвоночные, проявляют игровое поведение. Дельфины, известные своей игривостью, привлекают внимание детей и взрослых. Однако до недавнего времени ученые имели ограниченное представление о том, как дельфины общаются между собой во время игры.

Чтобы разобраться в этом вопросе, группа исследователей под руководством эволюционного биолога Елизабетты Палаги из Университета Пизы в течение 60 дней наблюдала за группой из 22 бутылконосых дельфинов (афалин, Tursiops truncatus), которые содержатся в неволе. В общей сложности было отснято 80 часов видео, на которых зафиксировано 837 эпизодов игрового поведения дельфинов. Эти животные играли как в парах, так и в одиночестве, а также в компании тренера.

Оказалось, что дельфины часто открывают пасть, что является аналогом улыбки, когда выражают эмоции в игре с другими дельфинами, но крайне редко — когда играют с людьми или сами по себе. Из 1288 случаев открывания пасти во время игры лишь один раз это было отмечено при одиночной игре, 92% случаев относились к игре с другими особями. Кроме того, дельфины чаще всего (89%) улыбались , когда их морды находились в поле зрения партнеров по игре. При этом, когда один дельфин улыбался, его партнер в 33% случаев улыбался в ответ.

«Кто-то мог бы сказать, что дельфины просто случайно подражают друг другу в открывании рта, учитывая, что они часто вовлечены в общую активность и среду. Но это не объясняет, почему вероятность подражания чужому открытому рту в 13 раз выше, если дельфин действительно наблюдает выражение партнера. Этот уровень подражания среди дельфинов сопоставим с тем, что наблюдалось среди определенных хищников, таких как сурикаты и малайские медведи», — полагает Палаги.

По ее мнению, «демонстрация открытой пасти скорее всего эволюционировала от кусания, от которого осталось лишь «намерение укусить» без контакта.