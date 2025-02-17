Американские ученые нашли неожиданные факторы, влияющие на качество спермы у мужчин, состоящих в долгосрочных гетеросексуальных отношениях. Оказалось, что представление о числе возможных конкурентов повышает ее качество, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Archives of Sexual Behavior.

Феномен конкуренции сперматозоидов известен среди множества видов животных, у которых вступать в контакт с самкой могут одновременно два и более самцов, и их сперматозоиды могут попасть в ее репродуктивную систему. Некоторые стратегии в таких случаях подразумевают увеличение выработки спермы или повышение активности сперматозоидов.

Ученые под руководством Тары ДеЛечче решили экспериментально выяснить, влияет ли на качество спермы мужчин их представление о верности партнерши и количестве потенциальных соперников.

Поучаствовать в исследовании ученые попросили 34 гетеросексуальные пары возрастом от 18 до 32 лет. В начале каждого участника попросили зайти в закрытое помещение и заполнить несколько анкет с вопросами, касающимися их личностных качеств, и сексуальной жизни с партнерами. В том числе их спрашивали о времени, проведенном вместе после последнего полового контакта с партнером, представлении о верности или неверности партнера, о возможном наличии соперников. Так, например, в анкетах были вопросы — «сколько коллег-мужчин есть у вашей подруги?» и «сколько друзей-мужчин есть у вашей подруги?».

Затем мужчинам было дано задание — в течение последующих 45 дней собрать шесть образцов эякулята — три раза после полового акта и три при мастурбации (не в присутствии партнерши). При этом их просили, чтобы период между ближайшими сборами эякулята был дольше 48 часов, но не более 7 суток. Собранные образцы затем исследовали с помощью специального анализатора в лаборатории по нескольким параметрам, в том числе концентрация сперматозоидов, процент быстро движущихся сперматозоидов, общее количество эякулята.

Анализ показал, что качество спермы не зависит от количества времени, проведенного врозь после последнего полового акта. Но главное, оказалось, что ее качество повышается у мужчин, считающих, что у их партнерш много потенциальных соперников — среди друзей и коллег мужского пола. И это наблюдение не касается образцов, собранных при мастурбации.

При этом ученые обратили внимание еще на один вывод, который, как может показаться, противоречит предсказаниям теории конкуренции сперматозоидов. «Так, мужчины производят более высокую концентрацию сперматозоидов с прогрессивной подвижностью, если воспринимают свою партнершу более честной», — говорится в исследовании. Речь идет о сперматозоидах, которые движутся быстрее относительно других и по более прямым траекториям, что увеличивает шанс оплодотворения.