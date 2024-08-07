Спортивные успехи скаковых лошадей, как и их болезни, можно предсказывать по разнообразию их кишечных бактерий в первый месяц жизни. К такому выводу пришли ученые в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Разнообразие кишечных бактерий играет важную роль в показателях здоровья человека и животных. Более того, появляется все больше научных свидетельств, показывающих влияние микрофлоры кишечника в юные годы на становление иммунитета и восприимчивость к различным заболеваниям во взрослой жизни. Ученые из Школы ветеринарной медицины Университета Суррея решили узнать, как влияет разнообразие кишечной микробиоты жеребят скаковых пород на их здоровье и беговые качества в будущем.

Для этого они исследовали 438 образца навоза у 52 жеребят в течение первого годы жизни — на 2,8, 14, 28, 60, 90, 180, 272 и 365 день жизни. В последующем для каждой лошади исследовались показатели здоровья — респираторные, кишечные и другие заболевания в возрасте до трех лет. Кроме того, после начала выступлений скаковых лошадей анализировались их спортивные показатели, такие как время прихода к финишу, официальные рейтинги и выигранные на соревнованиях суммы.

Анализ показал, что высокие спортивные результаты лошадей явно коррелируют с высоким бактериальным разнообразием микробиоты кишечника в возрасте одного месяца. К примеру, высокая концентрация бактерий Anaeroplasmataceae в среднем чаще связана с более высокими рейтингами лошадей. «Мы выяснили, что здоровье кишечника, в частности здоровье сообществ кишечных бактерий в самой ранней жизни, оказывает глубокое и устойчивое воздействие на здоровье и результаты скаковых лошадей», — пояснил автор исследования Крис Праудман.

Также ученые подметили негативную роль приема антибиотиков жеребцами в первый месяц жизни. Они показали, что у таких жеребят ниже разнообразие кишечных бактерий, и в дальнейшей скаковой карьере они зарабатывают меньше денег. Более того, такие лошади во взрослой жизни чаще страдают от респираторных заболеваний. Наконец, ученые показали, что у жеребят с низким разнообразием кишечных бактерий в первый месяц жизни в дальнейшем чаще случаются заболевания, связанные с мягкими тканями, и ортопедические проблемы. «Это прорывное исследование подчеркивает важность здоровья кишечника у самых молодых жеребят. Как заводчики, если мы будем действовать верно, то сможем получать более здоровых жеребцов, вырастающих в успешных скаковых лошадей», — считают ученые.