Ученые собрали статистику по известным случаям пересадки лица пациентам и выяснили, что этот орган приживается чаще, чем многие другие, например сердце или печень. Из 50 пациентов, перенесших трансплантацию лица с 2005 года, умер каждый пятый, говорится в исследовании, опубликованном в журнале JAMA Surgery.

Первая в мире пересадка лица человеку была проведена в 2005 году. С тех пор было сделано несколько десятков подобных операций, и перед учеными теперь встал вопрос о долговременной выживаемости пациентов, перенесших трансплантацию лица.

Ученые под руководством Паулины Хомси из Университета Хельсинки собрали статистику по всем известным случаям пересадки лица. Обычно трансплантация лица или его части проводилась людям, получившим серьезные травмы мягких тканей и костей черепа.

С 2005 года было проведено 50 трансплантаций лица — 39 мужчинам и 9 женщинам в возрасте от 19 до 68 лет. Всего в таких операциях были задействованы 18 медицинских центров по всему миру — 19 пациентов были прооперированы в Северной Америке, 29 в Европе, 1 в Китае и 1 — в России, в Санкт-Петербурге в 2015 году. Полная пересадка лица осуществлялась в 26 случаях, в 33 операциях осуществлялась и пересадка костной ткани. В большинстве случаев применялся тимоглобулин как иммунодепрессивное средство.

Для оценки эффективности операции ученые подсчитали параметр выживаемости трансплантанта, который «не выживал» в случае его отторжения организмом или в случае смерти пациента. «Наше исследование показало, что 5- и 10-летняя выживаемость лицевых трансплантантов составляет 85% и 74% соответственно», — сообщили ученые.

Из 50 человек, которым пересадили чужие лица, за период с 2005 по 2021 год умерли 10. Среди причин смерти указываются инфекции, посттрансплатационные лимфопролиферативные заболевания, сепсис, онкологические заболевания, суицид. Если оценивать лишь случаи отторжения трансплантанта, то 5- и 10-летняя выживаемость составляет соответственно 96% и 83%. По словам ученых, такие результаты значительно превышают аналогичные показатели для пересадки отдельных органов — почки (56%), печени (61%) и сердца (65%).