Датские медики установили, что качество спермы связано с ожидаемой продолжительностью жизни мужчин. Мужчины с наивысшими показателями в среднем живут на 2-3 года дольше, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Human Reproduction.

Ученые из Университетской больницы Копенгагена (Дания) решили выяснить, связаны ли показатели спермограммы мужчин с продолжительностью их жизни. «Предыдущие исследования показали, что мужское бесплодие и низкое качество спермы может быть связано с повышенной смертностью. Мы провели исследование, чтобы проверить эту гипотезу и дать абсолютную оценку , насколько качество спермы определяет мужскую продолжительность жизни», — пояснила Ларке Прискорн, автор исследования.

Ученые проанализировали данные анализов, собранные у 78284 мужчин средним возрастом 32 года с 1965 по 2015 год, которые обращались к врачам из-за невозможности пар зачать ребенка.

Эта выборка позволила проанализировать данные мужчин как с самыми высокими показателями качества спермы, так и с самыми низкими. Среди показателей оценивались такие, как объем эякулята, концентрация сперматозоидов и доля сперматозоидов, имеющих высокую подвижность и нормальную форму.

Данные из национального регистра показали, что из мужчин, чьи данные были отобраны для исследования, к его началу от разных причин умерли 8600 человек, то есть 11%.

«Мы подсчитали зависимость ожидаемой продолжительности жизни мужчин от качества их спермы и обнаружили, что мужчины с наивысшим качеством могут прожить на 2-3 года дольше, в среднем, чем мужчины с самым низким качеством, — пояснила автор. — В абсолютных величинах, мужчины с общим числом подвижных сперматозоидов выше 120 млн (на мл) жили на 2,7 года дольше мужчин показателями от нуля до 5 млн. Чем ниже качество спермы, тем ниже ожидаемая продолжительность жизни».

Ученые считают, что низкое качество спермы может быть индикатором других, более глубоких проблем в организме, которые влияют как на фертильность мужчины, так и на общее здоровье. Поэтому показатели спермограмм могут использоваться в будущем для выявления проблем со здоровьем.