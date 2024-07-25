На посуде, использовавшейся в алхимической лаборатории известного датского астронома Тихо Браге, найдены следы вольфрама, который был впервые получен и описан спустя 180 лет после его смерти. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Heritage Science.

В возрасте 30 лет Тихо Браге создал собственную обсерваторию Ураниборг на острове Вен близ Копенгагена, который подарил ему король Фредерик. В этом замке, помимо астрономических наблюдений, Браге производил алхимические опыты, там обучались многочисленные студенты. Замок был разрушен вскоре после смерти астронома в 1601 году, однако в ходе раскопок 1988-90 годов на месте существовавшего когда-то сада были обнаружены черепки глиняной посуды и осколки стекла, которые, как считается, были остатками существовавшей в основании здания алхимической обсерватории.

Пять найденных осколков — четыре стеклянных и один керамический — недавно были подвергнуты химическому анализу на предмет того, с какими веществами контактировала посуда. Этот анализ провели ученые под руководством профессора Кааре Расмуссена из Университета Южной Дании. Ранее Расмуссен исследовал волосы и кости Браге и обнаружил в них, помимо ряда химических элементов, золото, предположив, что ученый принимал препараты на его основе.

Новый анализ показал наличие на поверхности четырех осколков следы присутствия определенных химических веществ. На пятом осколке подобных следов обнаружено не было.

Среди выявленных веществ оказались никель, медь, цинк, олово, сурьма, вольфрам, золото, ртуть и свинец, следы которых были обнаружены как на внутренних, так и на внешних сторонах осколков. Большинство этих веществ не удивили ученых, поскольку они часто использовались в опытах в средневековых лабораториях. Так, золото и ртуть применялись при приготовлении различных снадобий для состоятельных людей.

«Однако обнаружение вольфрама загадочно. Вольфрам еще не был описан в то время, и что нам должно сказать его присутствие на черепках из мастерской Тихо Браге?» — задался вопросом Расмуссен.

Вольфрам был выделен в чистом виде и описан шведским химиком Карлом Шееле спустя более 180 лет после смерти Браге. Этот металл встречается в ряде природных минералов, с которыми он мог попасть и в его лабораторию. Ученые также допускают, что вольфрам мог быть получен в ходе определенной реакции в чистом виде даже без ведома Браге.

В то же время, по мнению исследователей, возможно еще одно объяснение, доказательство которому найти вряд ли удастся. Еще в начале XVI века немецкий ученый Георгий Агрикола обнаружил в составе содержащей олово руды некое вещество, которое затрудняло ее плавление. Это странное вещество он назвал вольфрамом. Тогда горняки говорили о вольфраме, что «он похищает олово и ожирает его, как волк овцу».