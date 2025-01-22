У детей, переживших развод родителей, во взрослом возрасте риск инсульта повышается на 60%. К такому выводу пришли канадские ученые, исследовавшие данные 13 тыс. жителей. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале PLOS One.

Ученые давно пытаются выявить новые факторы риска, связанные с повышенной вероятностью инсульта у людей во взрослом возрасте. Уже известны ряд социодемографических факторов, таких как смерть супруга, бедность, возраст. Недавние исследования показали, что некоторые травматичные переживания в детстве также повышают риск инсульта во взрослом возрасте.

В новом исследовании, выполненном под руководством Эсме Фуллер-Томсона из Университета Торонто (Канада), ученые попытались выяснить, оказывает ли на риск инсульта у человека развод родителей, пережитый в детстве.

Ученые проанализировали информацию о 13205 жителях Канады возрастом 65 лет, которые в детстве не испытывали никакого физического насилия. 7,3% людей из выборки был поставлен диагноз инсульт, при этом один человек из семи (13,9%) сообщил, что в детстве пережил развод родителей.

«По сравнению с теми, кто не пережил развод родителей, у детей разведенных родителей вероятность наступления инсульта в 1,61 раз выше», — пришли к выводу авторы работы. Эта закономерность была выявлена с учетом дополнительных факторов риска и почти не зависит от пола человека, отметили ученые.

«Весьма настораживает то, что у взрослых людей, выросших у разведенных родителей, риск инсульта на 60% выше, даже после исключения из статистики тех, кто в детстве подвергался физическому или сексуальному насилию. Связь между разводом родителей и инсультом оказалась сравнима с хорошо изученными факторами риска инсульта, такими как мужской пол и наличие диабета», — пояснил Фуллер-Томсон.

Несмотря на то, что авторам не удалось установить механизм, связывающий развод родителей с повышенным риском инсульта, они предложили несколько гипотез. «Развод родителей — источник серьезного стресса для многих детей, что приводит к частым случаям эмоциональных и поведенческих нарушений и слабого психического здоровья после развода родителей. Теория биологического внедрения объясняет, как длительное воздействие стресса может приводить к долгосрочным проблемам со здоровьем, — говорится в исследовании. — Эта теория подразумевает, что длительное воздействие стресса в детстве может разрушать действующую на гипоталамус, гипофиз и надпочечники ось HPA, контролирующую реакции мозга на стресс».