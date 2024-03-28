Китайские ученые по ДНК реконструировали внешний облик китайского императора У-ди, правившего в VI веке нашей эры. Подробности исследования опубликованы в журнале Current Biology.

У-ди — император китайской династии Северная Чжоу, правивший в 560-578 годах нашей эры. В 1996 году археологи обнаружили останки императора на северо-западе Китая — были найдены кости правителя, в том числе почти полностью сохранившийся череп.

Используя новейшие достижения в генетике, ученые под руководством Вэнь Шаоцина из Университета Фудань в Шанхае смогли выделить в ДНК императора 1011419 так называемых однонуклеотидных полиморфизмов (отличий в последовательности ДНК размером в один нуклеотид), часть которых содержит информацию о цвете волос и кожи человека. Используя данные о форме черепа, ученые смогли воссоздать трехмерный облик императора — выяснилось, что у него были карие глаза, черные волосы, смуглая кожа, а особенности его лица напоминали внешность современных жителей северной и восточной Азии.

Этнически У-ди относился к сяньбэй — древнемонгольским племенам кочевников, живших на территории Внутренней Монголии. «Некоторые исследователи считают, что сяньбэй выглядели экзотично, имели окладистую бороду, высокую переносицу и рыжие волосы, — рассказал Вэнь. — Наш анализ показал, что император У-ди имел типичные восточные или северовосточные азиатские черты лица».

Известно, что император скончался в возрасте 36 лет, а его сын тоже умер в молодом возрасте от неизвестных причин. Некоторые ученые считают, что император умер от болезней, кто-то — что его отравили враги. Однако анализ ДНК показал, что с высокой вероятностью причиной смерти правителя мог стать инсульт, к которому у него была генетическая предрасположенность. По словам ученых, это предположение соответствует историческим записям, в которых указано, что у императора была афазия, опущенные веки и неровная походка — возможные признаки перенесенного инсульта.