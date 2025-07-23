В Канаде впервые обнаружено древнее пастбище динозавров, на котором одновременно паслись несколько видов этих пресмыкающихся. По мнению ученых, такие многовидовые стада динозавры формировали для защиты от хищников. говорится в исследовании, опубликованном в журнале PLOS One.

Провинциальный парк Дайносор в канадской провинции Альберта известен тем, что миллионы лет назад на этой территории обитали динозавры. Парк является одним из крупнейших естественных хранилищ окаменелостей динозавров в мире. Здесь были обнаружены сотни сохранившихся скелетов и отдельных костей и зубов, что делает парк модельной системой для понимания эволюции, поведения, биостратиграфии и палеоэкологии динозавров.

Летом 2024 года ученые в ходе плановых работ обнаружили ранее неизвестное место со следами динозавров, всего раскопки провели на площади 29 квадратных метров.

Исследование этой площадки позволило выявить следы, оставленные одновременно разными видами динозавров, которые паслись здесь 76 млн лет назад. Это впервые позволило сделать вывод о том, что динозавры могли образовывать смешанные стада подобно тому, как в наши дни на африканских просторах можно видеть пасущимися вместе антилоп гну и зебр.

«Мы описали первое многовидовое скопление следов ног динозавров, которое включает несколько особей цератопсов, двух тираннозаврид, возможно одного анкилозавра и небольшого теропода», — говорится в статье.

Ученые были удивлены обнаружению следов двух довольно крупных тираннозавров, которые двигались бок-о-бок перпендикулярно стаду. По словам ученых, это может указывать на то, что формирование многовидового стада могло иметь функцию защиты от нападения высших хищников.

«Было восхитительно прогуляться среди отпечатков ног динозавров, которые они оставили 76 млн лет назад», — отметил Брайан Пиклс из Университета Ридинга, соавтор открытия.