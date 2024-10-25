Ученые выделили и расшифровали ДНК мужчины, про которого говорилось в королевской саге, посвященной войнам в средневековой Норвегии. Тело мужчины было брошено в колодец для отравления воды, а в XX веке найдено там археологами, которые теперь прочли его ДНК, говорится в исследовании, опубликованном в журнале iScience.

Сага о Сверрире — исландская сага, относящаяся к жанру саг о конунгах, была написана на рубеже XII / XIII веков. В ней повествуется о драматических событиях этого периода в средневековой Норвегии, известного в литературе под названием «гражданских войн». В одном из эпизодов саги рассказывается о военном походе 1197 год, во время которого была взята крепость близ города Тронхейм в центральной Норвегии. Там упоминается некий убитый человек, тело которого осаждавшие крепость сбросили в колодец, очевидно, с целью лишить жителей крепости питьевой воды. «Они нашли там одного убитого, сбросили его в колодец и завалили камнями до самого верха. Потом они созвали горожан и велели им тут же при них сравнять с землею крепостные стены», — говорится в саге.

Еще в 1938 году при раскопках близ указанной крепости археологи обнаружили на дне колодца под грудой каменей части скелета человека (торс), однако тогда у ученых не было необходимых методов, позволяющих что-то сказать о погибшем. Новые раскопки в 2014 и 2016 годах, проведенные в южной части колодца, позволили найти другие части того же скелета, в том числе череп и фаланги пальцев левой руки, которая не была найдена. На костях были обнаружены следы травм, однако плохое состояние останков не позволило с точностью определить, были они прижизненными или посмертными. На затылочной части черепа были следы тупого удара и двух острых порезов, которые, считают ученые, были получены при жизни.

«Впервые оказался найден человек, описанный в этих исторических текстах, — считает профессор Майкл Мартин из Норвежского университета естественных и технических наук. — По всей Европе найдено много таких средневековых и древних останков, и они все больше исследуются с помощью геномных методов».

Радиоуглеродный анализ костей показал, что их возраст составляет примерно 940 лет, что с учетом погрешности вполне соответствует времени описанных событий. Кости принадлежали мужчине возрастом 30-40 лет, но еще больше удалось выяснить, когда ученые расшифровали его ДНК, сохранившиеся в зубах.

Так, генетический профиль показал, что у мужчины скорее всего были голубые глаза и светлые волосы, а родом он был из самой южной части Норвегии, которая сейчас называется Вест-Агдер. Это удалось выяснить путем сравнения с ДНК жителей различных областей Норвегии. «Мы секвенировали геном человека из колодца и сравнили его со скандинавскими популяциями, обнаружив, что он относился к населению южной Норвегии. Это оказалось удивительным, поскольку считается, что побежденная армия короля Сверрира была набрана из областей центральной Норвегии, а захватчики были с юга», — говорится в исследовании.

Ученые отметили, что для исследования ДНК им пришлось стереть в порошок внешнюю часть зубов, чтобы исключить загрязнение ДНК биоматериалом людей, которые могли брать череп в нестерильных условиях, например при обнаружении его в колодце. Это означает, что ДНК не сможет быть повторно исследована, и ученым не удастся исследовать возможные патогены, от которых мог страдать погибший мужчина. Ученые считают, что продемонстрированный метод хорошо зарекомендовал себя и с его помощью можно в будущем исследовать ДНК других исторических фигур.