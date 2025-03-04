Американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences, занимающаяся возрождением шерстистого мамонта, вывела первых в мире шерстистых мышей. Об этом сообщает Bloomberg.

Colossal Biosciences вывела 38 шерстистых мышей. Ученые утверждают, что они могут прожить столько же, сколько и обычные грызуны. Животных не планируют продавать или разводить. Основная цель эксперимента — протестировать процессы редактирования генов, применяемые компанией.

Компания выявила у мышей гены, которые контролируют длину, густоту, цвет и текстуру волос. Также грызунам изменили метаболизм с учетом параметров, которые, как ожидается, позволят им переносить более низкие температуры.

«Создав множество устойчивых к холоду признаков, унаследованных от эволюционных путей мамонтов, для создания живого модельного вида, мы доказали нашу способность воссоздавать сложные генетические комбинации, на создание которых у природы ушли миллионы лет», — пояснил исполнительный директор и соучредитель компании Бен Ламм.

Ученые модифицировали мышей, используя технологии ДНК и геномики. Ламм подчеркнул, что шерстистая мышь не была результатом введения в организм грызуна гена мамонта. Вместе с тем в компании отметили, что находятся на пути к выведению шерстистого детеныша мамонта. Первый мамонтенок может родиться уже к 2028 году, суррогатной матерью для него выступит азиатская слониха — ближайший современный сородич мамонта.

Colossal Biosciences не заканчивает и изучение шерстистых мышей. Теперь компании предстоит выяснить, смогут ли мыши сохранять жир при температуре ниже нуля. Ученые ожидают одобрения совета по этике на проведение этого эксперимента, отмечает Bloomberg.

Проект Colossal Biosciences направлен на создание млекопитающего, которое могло бы выполнять экологическую роль давно вымерших мамонтов, — обладающего хладостойкостью, изогнутыми бивнями и куполообразным черепом. Если исследователям удастся возродить гены, необходимые для формирования этих признаков, мамонты снова смогут бродить по Арктике.

К марту общая сумма финансирования стартапа достигла $435 млн. Среди спонсоров компании были актриса и певица Пэрис Хилтон, кинорежиссер и сценарист Питер Джексон, актер Крис Хемсворт и другие.

Помимо мамонта, стартап намерен вернуть и другие вымершие виды, включая тасманийского тигра и маврикийского дронта.

«Мы надеемся положительно повлиять на экосистему, которая, возможно, 10 тысяч лет назад была разрушена людьми, что способствовало исчезновению почти всех основных травоядных животных в Арктике, а это, в свою очередь, привело к переходу от травы к деревьям», — объяснял генетик и соучредитель Colossal Biosciences Джордж Черч.

По его прогнозу, воссоздание мегафауны и мегатравоядных животных позволит вернуться к более устойчивой и плодотворной экосистеме. Вместе с тем некоторые ученые относятся скептически к реинтродукции различных видов животных и считают, что этот проект неосуществим и не достигнет своей цели — содействия экологической гармонии, пишет Bloomberg.