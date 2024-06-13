Члены экипажа миссии Inspiration4 — первой в истории космической миссии с участием только непрофессиональных астронавтов — во время пребывания в космосе стали генетически моложе, обнаружили исследователи. Как пишет издание Space.com, такой эффект продлился недолго, и теперь ученые пытаются понять, как космическая среда влияет на ДНК человека.

Полет, получивший название Inspiration4, состоялся в сентябре 2021 года. Командиром корабля Crew Dragon стал миллиардер Джаред Айзекмэн, который полностью оплатил полет, и еще трое американцев: ветеран ВВС Кристофер Семброски и две женщины — геолог Сиан Проктор и медик Хейли Арсено.

По данным Space.com, Хейли Арсено в ходе полета брала у себя и других членов экипажа образцы крови и мазки с кожи. После возвращения миссии на Землю начались исследования, которые длились несколько месяцев.

Их результаты были опубликованы на этой неделе в трех научных статьях в журналах Nature и Nature Communications. Исследователи выяснили, что космическая среда в сжатые сроки оказывает глубокое воздействие на организм человека, что можно обнаружить по маркерам в крови спустя всего несколько часов пребывания на орбите.

В частности, исследователи заметили, что в ходе космической миссии у участников Inspiration4 стали длиннее теломеры — концевые участки хромосом, укорачивание которых связано со старением организма.

Ранее ученые уже наблюдали удлинение теломер у астронавта НАСА Скотта Келли во время его годичного пребывания на орбите в 2015 году. Результаты удивили исследователей, поскольку они ожидали обратного из-за высокого уровня стресса, которому организм подвергается в космосе, отмечает Space.com.

По словам ученых, такой же эффект у членов экипажа Inspiration4 оказался еще более неожиданным, поскольку они провели в космосе всего несколько дней.

«Мы действительно наблюдали удлинение теломер у всех четырех членов экипажа», — заявила Сьюзан Бейли, профессор биологии и онкологии радиационного рака в Университете штата Колорадо, возглавлявшая исследование.

Однако выяснилось, что после возвращения участников миссии на Землю теломеры практически сразу сжимаются и становятся короче, чем они были до полета в космос, отметила Бейли. По ее словам, исследователи пока не понимают, с чем это связано.

Одно из предположений состоит в том, что удлинение теломер стало защитной реакцией на воздействие повышенной радиационной обстановки в космосе. Подобные эффекты наблюдались у альпинистов после того, как они покорили самые высокие вершины мира.

Как и у астронавтов, участвовавших в длительных миссиях, у членов экипажа Inspiration4 во время космического полета возникли и другие признаки старения, включая увеличение маркеров потери костной, мышечной массы и стресса мозга. Эти показатели вернулись к норме в течение шести месяцев. При этом здоровье женской половины членов экипажа восстановилось быстрее, чем здоровье мужчин.